ABD'de üretici enflasyonu şubatta geriledi

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisini açıkladı.
ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.
ÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,1 azaldı
ABD'de ÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 4,6 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.
Piyasa beklentileri, ÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,3 artması yönündeydi.
Üretici fiyatları, şubatta yıllık bazda ise yüzde 5,4 artması bekleniyordu.
Çekirdek ÜFE aylık değişmedi
Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, şubatta aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 4,4 arttı.
Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen çekirdek ÜFE'nin aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,2 artması öngörülüyordu.