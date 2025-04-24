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Abdulkadir Uraloğlu: GSM operatörleri ile İstanbul'da toplanacağız

Abdulkadir Uraloğlu: GSM operatörleri ile İstanbul'da toplanacağız Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Depremin ardından 15 dakika iletişimde bir aksama tespit ettik. 3 operatörün teknik ekibi ile İstanbul'da bir araya geliyoruz. Gereğini yapacağız." dedi.