Abdulkadir Uraloğlu: GSM operatörleri ile İstanbul'da toplanacağız

İstanbul’da 23 Nisan'da meydana gelen Merkez üssü Silivri olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yakınlarına telefon ile ulaşmak isteyenler, depremden kısa süre sonra hatların kilitlenmesiyle sorun yaşadı.
"GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası" projesi kapsamında düzenlenen tanıtım etkinliğinin ardından basın mensuplarına açıklamalar yaparak, "Depremin ardından 15 dakika iletişimde bir aksama tespit ettik. 3 operatörün teknik ekibi ile İstanbul'da bir araya geliyoruz. Gereğini yapacağız." dedi.
Buna göre Uraloğlu, toplantıda yaşanan sorunun sebepleri hakkında şirketlerden bilgi istenecek.
Bakan Uraloğlu, operatörlerin mevcut altyapı kapasiteleri ve yatırım planları hakkında da bilgi alacak.
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