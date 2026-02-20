Yemeksepeti ve Kızılay'dan 'Birlikten Lezzet Doğar'

Kızılay iş birliğiyle yürütülen kampanya kapsamında Yemeksepeti kullanıcıları, uygulama veya web sitesi üzerinden kolayca verecekleri siparişlerle ihtiyaç sahiplerine destek olabilecek.

Türkiye’nin En Sevilen ve En Teknolojik Online Yemek Sipariş Markası Yemeksepeti, Kızılay iş birliğiyle gelenekselleşen “Birlikten Lezzet Doğar” projesini bu Ramazan ayında da hayata geçiriyor.

2023 yılında yaşanan deprem felaketinin ardından başlayan ve bu yıl dördüncü kez düzenlenen proje, toplumsal dayanışmayı sürdürülebilir bir iyilik hareketine dönüştürüyor.

Kullanıcılar, Yemeksepeti üzerinden verecekleri İftar Menüsü ve Çorba siparişleriyle, tüm Türkiye’deki Kızılay aşevleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin sofralarına konuk olacak ve paylaşmanın keyfini yaşatacak.

2023’TEN BUGÜNE SÜRDÜRÜLEBİLİR DAYANIŞMA

6 Şubat 2023’te meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin hemen ardından bölge halkına destek olmak amacıyla başlatılan proje, aradan geçen yıllarda düzenli bir yardım geleneğine dönüştü.

Yemeksepeti, afetin gerçekleştiği günden bu yana her Ramazan ayında projenin kapsamını genişleterek, yardımlaşmanın sürdürülebilir bir sorumluluk olduğu bilinciyle hareket ediyor. Kampanya, sadece dönemsel bir destek olmanın ötesine geçerek toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak istikrarını koruyor.

DESTEK MENÜLERİYLE SOFRALAR KURULUYOR

Yemeksepeti kullanıcıları, “Birlikten Lezzet Doğar” projesi kapsamında iki farklı menü seçeneğiyle bağışta bulunabiliyor. Kullanıcılar, 240 TL değerindeki İftar Menüsü veya 50 TL değerindeki çorba seçeneklerinden dilediklerini sepetlerine ekleyerek, ihtiyaç sahiplerinin sıcak bir öğüne ulaşmasına katkı sağlıyor.

KIZILAY AŞEVLERİYLE TÜRKİYE GENELİNDE İFTAR BEREKETİ

Toplanan destekler, Kızılay’ın Türkiye genelindeki yaygın ve köklü aşevi ağı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Başta depremden etkilenen illerimizdeki vatandaşlarımız olmak üzere, ülke genelindeki ihtiyaç sahipleri, Kızılay’ın titizlikle yürüttüğü operasyon sayesinde iftar sofralarında buluşacak.

Yemeksepeti ve Kızılay, “Birlikten Lezzet Doğar” hareketiyle Ramazan ayı boyunca yardımlaşma ve paylaşma duygularını pekiştirirken, teknoloji ve iyiliğin gücünü bir kez daha aynı sofrada buluşturuyor.

Tüm Yemeksepeti kullanıcıları, platform üzerinden kolayca erişebilecekleri bu menülerle, mesafeleri aşarak tanımadıkları sofralara bereket katmaya ve keyiflerin yerine gelmesine vesile olmaya davet ediliyor.