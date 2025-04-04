Abdulkadir Uraloğlu: Trafik kazalarını azaltmayı hedefliyoruz

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye hızlanıyor" etiketiyle "trafik güvenliği"ne yönelik paylaşım yaptı.

Abdulkadir Uraloğlu, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili, "Akıllı sinyalizasyon sistemleriyle sürücülerimizi anlık yol ve hava durumu konusunda bilgilendiriyoruz. Güvenli ve akıllı ulaşım altyapısıyla trafik kazalarını azaltmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"SARSMA BANDI UYGULAMASINI YAYGINLAŞTIRIYORUZ"

Uraloğlu, trafik güvenliğine dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kara yollarında sürüş güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: