Abdullah Güler: Enerji kanunu çarptırılıyor, zeytin ağaçları korunmaya devam edilecek

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Abdullah Güler, şu anda Meclis'te görüşülen 22 maddelik kanun teklifine dair bilgi verdi.

Güler, kanun teklifinin bütün zeytinlikleri yok etmediğini ve Türkiye'nin enerjiye ihtiyacının olduğunu; bu yalana başvuranların ülkeye açıkça ihanet ettiğini, insanın aklıyla alay edildiğini, bu tavrın gerçek gazetecilere de haksızlık olduğunu dile getirdi.

Abdullah Güler, konuşmasında 90 milyon olan zeytin ağacı varlığının AK Parti döneminde 210 milyona çıkartıldığını aktararak, "Komisyonda birçok bilim adamı söz aldı. Profesörlerimiz. Zeytin ağacı taşınabilir. Çok rahatlıkla. Kanun teklifimizde çok önemli rehabilitasyon maddeleri var. Prof. Celal Şengör, kendisine bir soru soruluyor, 'Zeytinlikler taşınabilir ve ülkenin ihtiyacı olan enerjiye ulaşılabilir ama buna kim yok derse de aptallık edebilir.' diyor." dedi.

"BAZILARI ÜLKEMİZİN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE YAPTIĞI YATIRIMLARDAN RAHATSIZ"

Güler, sunumunun ardından basının sorularını yanıtlarken kendisine zeytinliklerle ilgili soru yöneltildiğinde ''Bizler zeytin dostuyuz, değerini çok iyi biliyoruz. Bazıları ülkemizin enerji arz güvenliğine yaptığı yatırımlardan rahatsız.'' diyerek, şöyle konuştu:

"ENERJİ KANUNU YALAN HABERLERLE ÇARPITILIYOR"

Maalesef basın ahlakı, basın ilkeleri dediğimiz değerlerin birçok kendisini basın sektöründe faaliyet gösteren gazete ve televizyonların bizim burada büyük emekler sarf ederek çalıştığımız, aziz milletimizin, bu ülkenin geleceğine dair, güçlenmesine dair verilen etkin kamu yararına hazırladığımız kanun teklifini açıkça yalan söyleyerek, uydurarak, sahte bilgi paylaşarak, bu kanun tekliflerini çarpıttıklarını görüyoruz. Üzülüyorum. Yalan bilgilerden ne medet umduklarını bilmiyoruz.

"AMAÇ TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞAMAMASI"

Biz geçen hafta 'Enerji' başlığında bir kanun teklifi verdik. Burada da sizinle soru cevap şeklinde anlattım. Dedim ki ülkemizin şu andaki güç kapasitesi 118 bin megavat. Ülkemizin gelecek dönemde de ihtiyaçları artıyor. Bizim özellikle yenilenebilir kaynaklara olan yatırımlarımız ciddi manada devam ediyor. Bunlar için kaynakları artırmak ve enerji alanında yerli-milli kaynaklara yöneldiğimizi ifade ettik.

AVRUPA'DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Avrupa merkezli ülkelerde ani elektrik kesintileri yaşandı. Yapılan incelemelerde bu elektrik kesintilerinin baz yüklü santrallerin istenilen zaman içinde devreye alınamadığı için yenilenebilir enerjiden kaynaklanan elektriğin sağlanamamasından dolayı kesinti meydana geliyor.

"YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR İÇİN SANTRALLER YAPILMALI"

Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarımızın son 10 yılda büyük bir gelişme kaydetti. Elektrik gücümünüz yüzde 60’ını biz yenilenebilir enerjiden sağlıyoruz. Bunların yanında baz yüklü santrallerinin de devreye alınması lazım. Ülkemizde de baz yüklü santrallerimiz, termik santrallerimiz yerli ve milli kömürle ve aynı zamanda ithal kömürlü de çalışan santrallerle diğer santrallerinin bölgesel olarak gelişen elektrik kesintilerinde devreye alınması zorunluluğundan bahsettim.

"ZEYTİNLİKLER KISMEN BELİRLİ ALANLARA TAŞINACAK"

Bunun için de termik santrallerin bulunduğu havzada, bölgede ağaçların ve zeytinliklerin kısmen taşınmak suretiyle yeni oluşturulmuş alanlara taşınmak üzere buradaki linyit kömürüne ulaşımında bir düzenleme getirdik.

"AK PARTİ ZEYTİN VARLIĞINI 2,5 KAT ARTIRDI"

AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye’nin zeytin ağacı yaklaşık 87-90 milyon civarındaydı. Şu anda AK Parti'nin 22 yıllık iktidarı içinde zeytin ağaçlarına verilen destekler ve dikimlerle 210 milyon civarında. Biz zeytin varlığını 2,5 kat artırmışız. Yaklaşık 50 bin adet ağacı bazı alanları taşımak suretiyle varlığını koruyoruz."