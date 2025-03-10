Adana'da kafes balıkçılığıyla üretim 10 kat artacak

AA

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülmekte olan Adana ili sınırları dahilinde, Karataş-Yumurtalık ilçeleri arasında, denizde su ürünleri yetiştiriciliğine ilişkin potansiyel alanların belirlenmesi çalışması, 2019 yılında tamamlandı.

Bakanlık, Akdeniz sahilindeki Yumurtalık ve Karataş ilçeleri arasında çipura ve levrek olmak üzere yılda 29 bin 500 ton kapasiteli su ürünleri yetiştiricilik bölgesinde, 2021 yılından itibaren yer tahsisine başladı.

KAFES BALIKÇILIĞI KAPSAMINDA YETİŞTİRİCİLİK BAŞLADI

Yer tahsis edilen firmalar, bu alanda yapacakları yetiştiricilik için projelerini hazırladı. Bölgede çalışmalarını tamamlayan firmalardan Sürsan Su Ürünleri firması, denizde kafes balıkçılığı kapsamında yetiştiricilik yapmaya başladı.

YILLIK ÜRETİMİN ARTMASI BEKLENİYOR

Kentte, denizde ilk kez yapılmaya başlanan kafes balıkçılığıyla yıllık su ürünleri üretiminin 29 bin 500 ton daha artırılması amaçlanıyor.

Kafes balıkçılığı kapsamında çipura ve levrek üretiliyor.

"ADANA'DA TARIM BİTKİSEL ÜRETİMDEN İBARET DEĞİL"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Adana'daki tarımsal faaliyetin sadece bitkisel üretimden ibaret olmadığını, kentin iç sularının ve denizlerinin de bereket odağı olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu

"İÇ SULARDA YETİŞTİRİCİLİK, DENİZLERDE AVCILIK YAPILIYOR"

Kentte iç sularda baraj göletlerinde yetiştiricilik, dalyan ve açık denizde ise avcılık yapıldığını anlatan Kökçüoğlu, Adana'nın su ürünleri üretimini artırmak amacıyla açık denizde de kafes balıkçılığını başlattıklarını bildirdi.

Kökçüoğlu, Yumurtalık ve Karataş ilçeleri arasındaki alanda yaklaşık 30 bin ton kapasiteli çipura ve levrek yetiştiriciliği yapılacağını ifade etti.

"YETİŞTİRİCİLİKTE ELDE EDİLEN BALIK 10 KAT ARTACAK"

Bölgede bir işletmenin kafesleri denize bırakarak yetiştiricilik yapmaya başladığının bilgisini veren Kökçüoğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah Adana'mızda sadece bitkisel üretim ve bal değil bunun yanında balığı da üretip hem ülkemize hem ihracata göndererek ülke ekonomisine ciddi bir katkı sunmayı amaçlıyoruz. Açık denizde yaptığımız balıkçılıkta elde ettiğimiz ürünleri hasattan sonra ihracata göndereceğiz.

Yetiştiricilerimiz de emekleriyle ülke ekonomisine döviz katkısı sunmuş olacaklar. İlimizde halihazırda 2 bin 600 tonu iç sularda yetiştiricilik olmak üzere avcılık dahil yılda 9 bin ton balık elde ediyoruz. Geldiğimiz noktada yetiştiricilikten elde ettiğimiz balığı 10 kat artırarak yaklaşık 30 bin tona yükseltmiş olacağız."

Bölgede üretime başlayan firmanın tesis sorumlusu su ürünleri mühendisi Faruk Bükey, Samsun merkezli firmalarının Türkiye'nin çeşitli noktalarında balık yetiştiriciliği yaptığını dile getirdi.

"NORMALDEN DAHA ERKEN BALIK HASADI AMAÇLANIYOR"

Adana'da ilk kez bu yıl açık denizde kafeste balık yetiştirilmeye başlandığını belirten Bükey, şunları kaydetti:

"Şu anki tesisimizin kapasitesi 3 bin ton ama toplam kapasitemiz 11 bin 500 ton olacak. Yetiştirilen balıklarımız Kozan'da hasat ile eş güdümlü faaliyete geçecek olan fabrikamızda işlenip, ihraç edilecek.

Kafeslerin bulunduğu bölgenin su sıcaklığı ve tuzluluğunun yüksek, denizin daha temiz olması yetiştiricilik için avantaj. Böylece yetiştiricilik süremiz burada daha kısa olacak. Ortalama 13 ayda yetişen balığı 11 ayda porsiyon büyüklüğüne getirmeyi amaçlıyoruz."