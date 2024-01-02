Adana'da portakalın kilosu bahçede 3 lira, markette 45 lira Kozan'da portakal ve mandalina üreticileri, bahçeden ucuz alınan ürünlerin, nakliye ve hal aktarması olmadan evlerinin altındaki markette 15 kat fazla satıldığına şahit olmanın üzüntüsünü dile getiriyor.

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İHA

Adana’nın Kozan ilçesindeki üreticiler, bahçelerinden çıkan ürünlerin marketteki satış fiyat farklarına değindi.

Üreticiler, bahçede kilogramı 1 liraya satılan mandalinanın markette 20, bahçede kilogramı 3 liraya satılan portakalın ise markette 45 lira olduğunu belirtti.

Genellikle ürünler, marketlere gelirken taşıma maliyetinden dolayı zamlanırken, fiyatları aktarılan ürünlerde ise bahçe ve market arasında sadece 3 kilometre var.

Üreticiler fiyat farkına tepkili

Kozan’ın önemli narenciye üretim merkezi olan Bucak bölgesinde market ve bahçe arasında 3 kilometre olmasına rağmen marketlerde mandalinanın kilogramının 18-20 lira arasında, portakalın kilogramının ise 25-45 liradan satışta olduğunu söyleyen üreticiler, duruma tepki gösterdi.

"Hem üreten hem tüketen mağdur"

Çiftçi Erkan Açıcı, 80 dönüm bahçesi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Bucak portakalı Türkiye’de lezzeti tescilli. Coğrafi konum ve iklimi ile lezzeti farklı. Arkadaşım bana dün etiket yolladı, (markette) 44 lira 99 kuruş portakal. Kozan’da da marketlerde mandalina 20 liraya kadar satılıyor. Vatandaş olarak biz de suçluyuz aslında. Yerel yönetimler muhtarlar ile görüşüp, yakın olan il belediyeleri, büyükşehirler bizlerin bahçesinden alsın; kendi illerinde ister ücreti uygun fiyata ister ihtiyaç sahiplerine dağıtsın. Hem üreten hem de tüketen mağdur olmaz.

Cildi bozulan portakal toplanamıyor

Narenciye üreticisi Mehmet Yavuz ise, yaklaşık 50 dönüm bahçesi olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

Portakalı da mandalinayı da toplamıyoruz. 1 liradan bile alıcı yok. Süreç geçiyor ve mandalina için 20 gün var. Kabuğu bozuk cildi bozulmuş diyorlar. Şu an hepsi zarar şu an 100 bin lira zararım var.

Ürünlerinin bir bölümünü kilogramı 1 liradan sattı

140 dönüm narenciye bahçesi olduğunu, ürünlerinin bir bölümünü kilogramı 1 liradan sattığını anlatan üretici Lütfi Öztürk ise, şu ifadeleri kullandı:

Benim evimin dibinde bir markette portakalın kilosu '25 lira' yazıyor.

"Kazanmak için portakalın kilosu bahçede en az 10 lira olmalı"

Portakalın ağaçta kaldığını söyleyen Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

Toplatmak zorundayız, durması ağaca ve bahçeye zarar. Neredeyse toplanması için üstüne para vereceğiz. Bahçede portakal en az 10 lira olması lazım ki kazancımız olsun.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)