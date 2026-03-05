Kadın istihdamında BSH Türkiye imzası: 5 yılda 33 bin genç kadına ulaştık

WE Power genç yetenek programı, Türkiye genelinde 60 şehirden 160 üniversiteden 6.000 başvuru aldı.

Beşinci yılına giren WE Power, bugüne kadar toplam 33 bin genç kadına ulaştı. Program; kadın öğrencilerin iş hayatına daha güçlü, bilinçli ve donanımlı adımlarla hazırlanmasını destekliyor.

BSH Türkiye'nin iş dünyasında fırsat eşitliğini destekleyen WE Power genç yetenek programı yeni döneminde rekor ilgi gördü. Türkiye genelinde 60 şehirden 160 üniversiteden 6.000 başvuru aldı. Beşinci yılında bugüne kadar 33 bin genç kadına ulaşan program, kadın öğrencilerin iş hayatında eşit fırsatlarla yer almasına destek oluyor.

WE Power genç yetenek programı mühendislik ve satış alanlarındaki kadın istihdamını artırmak amacıyla 2021'de hayata geçirildi. Bu alanlarda kadın rol modellerin çoğalmasını ve farkındalığın güçlenmesini de hedefleyen program, uzun soluklu bir yaklaşım olarak konumlandırılıyor. WE Power kapsamında, üniversitelerin mühendislik fakültelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden kadın öğrencilere gerçek iş deneyimi kazanma ve kurumsal kültürü yakından tanıma fırsatı sunuluyor.

BSH İK DİREKTÖRÜ COŞKUN: 5 YILDA 33 BİN KADIN ÖĞRENCİYE ULAŞTIK

BSH Türkiye İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü Hüseyin Coşkun, WE Power’ın BSH’deki dönüşüm anlayışının önemli bir parçası olduğuna dikkat çekiyor:

Kadın istihdamında sektör ortalamasının üzerinde bir noktada olsak da, bu bizim için tek başına bir sonuç değil; devam eden bir sorumluluk. WE Power’ı bir kariyer ya da işe alım programı olarak değil, kültürün parçası olacak bir yaklaşım olarak ele alıyoruz. Bugün 33 binin üzerinde genç kadına ulaşmış olmak önemli bir kilometre taşı; ancak asıl hedefimiz, kadınların mühendislikten satışa, karar alma mekanizmalarından liderlik rollerine kadar her alanda daha güçlü ve sürdürülebilir şekilde temsil edildiği bir iş ortamı yaratmak. Bu nedenle WE Power’ı yalnızca bir program değil, BSH’de nasıl düşündüğümüzü ve geleceği nasıl şekillendirmek istediğimizi anlatan bir duruş olarak görüyoruz. Sadece 2026 yılında satıştaki kadın proje öğrencisi oranının yüzde 60’ın, mühendislikte ise yüzde 40’ın üzerine çıkması da bizim için hem gurur kaynağı hem de fırsat eşitliğinin mümkün olduğunun birer kanıtı.