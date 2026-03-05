MediaMarkt’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel reklam filmi

MediaMarkt'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırladığı yeni reklam filmi, kadınların hayatın her alanında karşılaştığı, çoğu zaman görünmeyen ancak etkisi hissedilen engellere dikkat çekerken, bu engellere rağmen kadınların kararlılıkla yollarına devam etme gücünü vurguluyor.

MediaMarkt Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel çarpıcı bir reklam filmi yayınladı. MediaMarkt’ın 8 Mart iletişiminin merkezinde, “görünmez engelleri görünür kılmak” fikri yer alıyor.

GÖRÜNMEZ FİLE

Reklam Filminde, kadınların günlük yaşamın farklı alanlarında karşılaştıkları görünmez bariyerler metaforik bir anlatımla “görünmez file” olarak ele alınıyor. Kadınların bu engellere rağmen hedeflerinden vazgeçmeden ilerlemeleri ise filmin ana mesajını güçlendiriyor.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Resmi Sponsoru olan MediaMarkt’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırladığı reklam filmi, kadınların karşılarına çıkan tüm engellere rağmen ilerleme kararlılığını vurgulayarak şu mesajla izleyici ile buluşuyor;

“Engelleri görünmez kılan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.”