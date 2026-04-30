Air France-KLM, yükselen yakıt maliyetlerine karşın hedef küçülttü

Air France-KLM Group, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin jet yakıtı fiyatlarını yükseltmesi dolayısıyla bu yılki kapasite artış beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Fransız-Hollanda ortaklığı olan hava yolu şirketi Air France-KLM Group'tan yapılan açıklamada, koltuk kapasitesi artış hedefinin yüzde 2-4 aralığına çekildiği belirtildi.

YAKIT REZERVLERİ MALİYETLERİ

Açıklamada, şirketin yakıt rezervleri ve kontrolsüz yükselen maliyetlere ilişkin endişeleri de paylaşıldı.

Bu yılki toplam yakıt faturasının geçen yıla göre 2,4 milyar dolar artarak 9,3 milyar dolara ulaşacağının vurgulandığı açıklamada, Orta Doğu'ya ilişkin görünüm belirsizliğini koruyor. Bu nedenle Grubumuz, değişen koşullara uyum sağlamak adına yüksek stratejik çevikliğini sürdürmektedir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Air France-KLM Group Üst Yöneticisi (CEO) Ben Smith, yakıt piyasasındaki hareketliliğin henüz bilançolarda tam olarak hissedilmediğini belirterek, artan yakıt fiyatlarının gelecek bilançolar üzerinde ciddi yük oluşturacağını kaydetti.