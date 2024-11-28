AK Parti'nin teklif ettiği sigorta ve sağlıkla ilgili torba yasada öne çıkanlar

AA & Ensonhaber

AK Parti, Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, sunum sırasında, "Yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 1 Ocak 2015 öncesine ait zorunlu Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borçlarının tamamını siliyoruz. 2 milyar liralık borç silinmesinden bahsediyoruz." diyerek müjde verdi.

Bugün de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınıyor.

KANUN TEKLİFİ NELERE DOKUNACAK?

Düzenlemeyle çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı bakımından ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hizmet birimleri ile ilgili kuruluşların hizmet sunumu kalitesinin artırılması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılacak.

Bu teklif ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borçlarının tamamı silinecek.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetlerinin aile hekimliği birimlerince sunulmasını sağlayacak bir düzenleme getirilecek.

Vatandaşlarımızın hayati öneme sahip ilaçlara erişimini kolaylaştırmak için SGK'nin yurt dışından ilaç temin etmesine yönelik düzenlemeler getirilecek.

28 MADDE VAR

Teklif 28 maddeden oluşuyor. Bu kanun teklifinin keleri içerdiğini tek tek ele alalım:

2008 YILINDA SİGORTALI OLAN ENGELLİLERİN EMEKLİLİĞİ

Teklifle, 2008 yılı öncesinde sigortalı olan engelli vatandaşların emeklilik işlemlerini daha adil bir zemine oturtmayı hedeflediklerini kaydeden Usta, "Bugüne kadar, bu işlemler vergi indirim belgelerine dayanarak yapılıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle engelli vatandaşlarımızın emeklilik hakkı, çalışma gücü kaybı oranlarına göre belirlenecek ve süreçler kısaltılacak." dedi.

Usta, bu geçiş sürecinde hiçbir hak kaybına uğranmaması için ek maddelerle geçiş düzenlemeleri yapılacağını da söyledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN VERİ İŞLEME YETKİLERİ HUKUKİ BİR ÇERÇEVEYE OTURTULUYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, kişisel verilerin korunması konusundaki eksiklikleri gidermek için Sağlık Bakanlığının veri işleme yetkilerini hukuki bir çerçeveye oturtacaklarını belirterek, "Bu düzenleme, vatandaşlarımızın kişisel verilerinin güvenliğini artırırken, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine ve etkinliğine de önemli katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

ESNAF AHİLİK SANDIĞI UYGULAMASI

Ekonomik sürdürülebilirlik ve esnafın taleplerini göz önünde bulundurarak Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihini 1 Ocak 2028 tarihine kadar erteleyeceklerini kaydeden Usta, "Bu düzenleme, iş gücü piyasasındaki dengeleri koruyarak esnafımızın karşı karşıya olduğu zorlukları hafifletmeyi amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

YURT DIŞINDAN İLAÇ TEMİNİ

Teklifte yer alan yurt dışından ilaç temini ile ilgili düzenlemeye ilişkin bilgi veren Usta, "Vatandaşlarımızın hayati öneme sahip ilaçlara erişimini kolaylaştırmak için Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yurt dışından ilaç temin etmesine yönelik düzenlemeler getiriyoruz. Bu sayede, yenilikçi tedavilere hızlı erişim sağlanırken, ilaç maliyetlerinde tasarruf elde edilecek ve hastaların mağduriyetleri önlenecektir." şeklinde konuştu.

TUSEB'E KLİNİK ÇALIŞMALAR İÇİN SGK DESTEĞİ

Usta, TUSEB'e klinik çalışmalar için SGK desteğinin sağlanmasıyla ilgili düzenlemeleri getirdiklerini aktararak, "Bu da yenilikçi ilaçların, çok nadir görülen hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların daha düşük maliyetlerle hastalarımıza ulaşmasını sağlayacak önemli bir düzenleme." dedi.

AİLE HEKİMLERİNİN MESAİ DIŞI HİZMETİ

Teklifle, sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla aile hekimliği birimlerinin işlevselliğini genişletmeyi hedeflediklerini söyleyen Usta, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetlerinin aile hekimliği birimlerince sunulmasını sağlayacak bir düzenleme getiriyoruz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetleri konusunda eğitim almış olan, bunu uygulayabilecek gerek uzman gerekse pratisyen aile hekimlerimizin, mesai dışında ücret kabilinde vatandaşlarımıza bu hizmetleri kendi birimlerinde uygulamalarını sağlayacak bir düzenleme." bilgisini paylaştı.

AİLE HEKİMLERİNCE VERİLEN BAZI RAPORLAR ÜCRETLENDİRİLECEK

Aile hekimlerince verilen raporların ücretlendirilmesiyle ilgili düzenlemeye gidileceğini belirten Usta, bu şekilde aile hekimlerinin bütçelerine ciddi bir katkı sağlanacağını dile getirdi.

AİLE HEKİMLERİNCE VERİLEN BAZI RAPORLAR ÜCRETLENDİRİLECEK

Usta, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla aile hekimlerinden sevk ile katkı paylarının düşürülmesini sağlayacak bir düzenleme getirdiklerini kaydederek, aile hekimlerinden sevk alarak ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerine başvuranların katkı paylarının yüzde 50'sine kadar düşürüleceği bir sistem getireceklerini bildirdi.

EHLİYET RAPORU ÜCRETİ

Başka bir soru üzerine Usta, aile hekimlerinden bazı raporların ücretsiz alınmaya devam edileceğini ancak "ehliyet raporu" gibi raporların ücretlendirileceğini söyledi.

KATKI PAYININ YARISINI ÖDEMEK

Birinci basamak sağlık hizmetine başvurmadan ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetine başvuranların katkı payı ödeyeceğini, hasta ilk olarak aile hekimine giderse katkı payı ödemeyeceğini dile getiren Usta, aile hekimi hastayı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetine sevk ederse katkı payının yarısının ödeneceğini belirtti.

SGK VE DİĞER KURUMLAR ARASINDA VERİ PAYLAŞIMI

SGK ile diğer kurumlar arasında veri paylaşımını düzenleyen bir maddeyle vatandaşların sosyal güvenlik işlemlerinin hızlandırılmasını hedeflediklerini anlatan Usta, "Bu düzenleme, bürokratik engelleri kaldırarak vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarına erişimini kolaylaştıracak." dedi.

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GSS BORÇLARI

Usta, teklifte yer alan Genel Sağlık Sigortası borçlarının düzenlemesiyle ilgili maddeye ilişkin de şunları kaydetti:

Yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 1 Ocak 2015 öncesine ait zorunlu Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borçlarının tamamını siliyoruz. Sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak ve nihai olarak da Genel Sağlık Sigortası'na erişimin yaygınlaştırılmasını sağlamayı ve toplumsal sağlık riskini azaltmayı amaçlıyoruz.

"2 MİLYAR LİRALIK BORÇ SİLİNECEK"

Usta, 1 Ocak 2015 öncesine ait zorunlu Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borçlarının silinmesine yönelik düzenleme hatırlatılarak, ne kadarlık bir borcun silineceğine yönelik soruya, "2 milyar liralık borç silinmesinden bahsediyoruz." yanıtını verdi.

İMALAT SEKTÖRÜNDE, 5 PUANLIK İNDİRİM 2025 VE 2026'DA DEVAM EDECEK

Teklifle Çalışan Sağlığı Merkezlerinin (ÇASMER) açık bir şekilde tanımlandığını ifade eden Usta, "10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerini düşük maliyetle veya maliyetsiz bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmetini temin edebilme imkanı sağlayacak bir madde getiriyoruz." diye konuştu.

ÖZEL SEKTÖRE 5 PUAN İNDİRİM DÜZENLERDİ

Özel sektör işverenlerinin SGK'ye ödeyecekleri sigorta primlerinde, ilgili şartların taşınması koşuluyla halihazırda 5 puanlık indirim sağlandığına işaret eden Usta, "Kamu harcamalarının gözden geçirilmesi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla özel sektör işverenlerinin SGK'ye ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puan olarak düzenlenmekte olup, imalat sektöründe ise 5 puanlık indirimin 2025 ve 2026 yıllarında devam ettirilmek üzere kanun teklifimiz düzenlendi." ifadelerini kullandı.

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ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN BURSLULUK STATÜLERİ

Uluslararası öğrencilerin bursluluk statülerini devam ettirdiği süreçte eğitim öğretime başladıkları ilk yıl, bir ay içerisinde başvurdukları takdirde Genel Sağlık Sigortası yaptırabildiklerini, bu tarihi kaçıranların bir daha Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanamadığını anlatan Usta, teklifle her eğitim öğretim yılı başlangıcında ilk bir ay içerisinde başvuran burslu uluslararası öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası yaptırma hakkına sahip olacaklarını söyledi.

"VERGİ ADALETİ" KONUSUNDA BİR ÇALIŞMA

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, bir gazetecinin sendika başkanlarının ziyaretini hatırlatarak, "vergi adaleti" konusunda bir çalışmalarının olup olmadığına yönelik sorusu üzerine, bu konuda bir çalışmalarının olacağını, ocak ayından itibaren gündeme geleceğini açıkladı.

TORBA YASA

BAĞKUR 7200 PRİM GÜNÜ DÜZENLEMESİ

Esnafların bağlı olduğu Bağkurluların emeklilik şartlarını daha sağlıklı bir hale getirmeyi amaçlayan düzenlemede Bağkur emeklisi için istenilen 9000 prim gün sayısı 7200 güne düşürülerek SSK'lılar ile eşitlenecek.

Buna karşın Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan Bağkur prim günlerinin 7200 güne düşürülmesi konusuyla ilgili yaptığı açıklamada "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullanmıştı.

3600 EK GÖSTERGE

Torba yasada yer alan ve kamu çalışanlarını ilgilendiren bir başka konu ise 3600 ek gösterge. Yasanın çıkması halinde kamu çalışanlarının maaş ve emeklilik haklarıyla ilgili önemli düzenlemeler yapılacak. Ek göstergeye yönelik çalışmalar öğretmenlerden polislere kadar çok sayıda kamu görevlisini kapsıyor. Düzenlemenin gerçekleşmesi halinde kapsama giren memurların emekli ikramiyelerinde de iyileşmeler yaşanacak.

VERGİ DÜZENLEMESİ

Vergi düzenlemesi en çok merak edilen maddeler arasında yer alıyor. Vergi muafiyetleri ve borç yapılandırmalarına ilişkin kararlar alınması gündemde.