Alman çelik endüstrisindeki kriz, ekonomisini zayıflattı

Alman ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,4 ile beklenenden daha güçlü büyüme gösterse de ABD ile AB arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığı, şirketler ve tüketiciler arasında belirsizliğe neden olmaya devam ediyor.

Bunda çelik sektöründeki gelişmeler de payının olduğu biliniyor.

Alman Çelik Birliği (Die Wirtschaftsvereinigung Stahl-WV Stahl), Almanya'nın yılın ocak-haziran dönemine ilişkin ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ocak-haziran döneminde ülkenin ham çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 17,1 milyon tona geriledi.

Birliğin açıklamasında, "Devam eden ekonomik zayıflık, büyük ithalat baskısıyla birleşerek Almanya'daki çelik endüstrisini etkilemeye devam ediyor." denilerek, Alman çelik endüstrisindeki krizin üretim hacimleri açısından kötüleşmeye devam ettiği kaydedildi.

Çelik üreten şirketlerin özellikle inşaat, makine mühendisliği ve otomotiv endüstrisi gibi Alman ekonomisinin önemli sektörlerinden gelen zayıf iç talepten muzdarip oldukları belirtiliyor.

ALMAN ÇELİK BİRLİĞİ KRİZİ TARTIŞMAK İÇİN ÇELİK ZİRVESİ İSTİYOR

Alman Çelik Birliği (WV Stahl) Genel Müdürü Kerstin Maria Rippel, özellikle yüksek enerji maliyetlerinin çelik şirketlerinin rekabet gücü üzerinde büyük bir baskı oluşturmaya devam ettiğini belirterek, Alman çelik sektörünün siyasilerle bir “çelik zirvesine” ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Rippel, "Çelik endüstrisi gibi enerji yoğun endüstriler için uluslararası düzeyde rekabetçi ve uzun vadeli, güvenilir elektrik fiyatlarının sağlanması için siyasi olarak her türlü çaba gösterilmelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

ÇELİK ŞİRKETLERİ İŞTEN ÇIKARMALAR YAPIYOR

Thyssenkrupp ve Salzgitter gibi büyük Alman çelik üreticileri bunun etkilerini hissederken, ThyssenKrupp 2030’a kadar kapasiteyi azaltılmayı ve 27 bin çalışanının yarısını işten çıkarmayı planlıyor. Şirket yıllık ortalama üretim kapasitesini 11,5 milyon tondan 8,7 ila 9 milyon ton seviyesine düşürmeyi de planlıyor.

Salzgitter ise çelik pazarında kayda değer bir toparlanma beklenmediği gerekçesiyle bu yıl için satış geliri beklentisini 9,5 milyar eurodan 9 milyar euroya revize etti.