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Haber Merkezi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın verdiği bilgilere göre, dünyada 400 reaktör enerji üretiyor ve 15 ülkede halen 63 reaktörün inşaatı devam ediyor.

Bakan Alparslan Bayraktar, "Nükleer Enerji Gerçeği ve Türkiye" etkinliğinde Türkiye’nin enerjide bağımsızlık ve enerji güvenliği hedeflerine dair şu açıklamada bulundu.

Dünyada 400 reaktör enerji üretirken 15 ülkede 63 reaktörün inşaatı devam ediyor. Gelişmiş ülkeler nükleer kapasitesini artırıyor, biz de teknolojiyi yerlileştirerek geleceğe yatırım yapıyoruz.

"NÜKLEER ENERJİ, TÜRKİYE’NİN HEDEFLERİNDE KRİTİK BİR ADIM"