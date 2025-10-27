Altın fiyatlarındaki düşüş KMKTP'ye yansıdı: Kilogramı 5 milyon 767 bin lira

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 5 milyon 850 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 5 milyon 767 bin liraya düştü.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 507 milyon 806 bin 536,87 lira, işlem miktarı ise 609,38 kilogram oldu.

YÜZDE 1,4 AZALDI

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 740 bin lira, en yüksek 5 milyon 860 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,4 azalışla 5 milyon 767 bin lira oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 53 milyon 133 bin 135,97 lira olarak gerçekleşti.