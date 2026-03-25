Altın tırmanışa geçti: Gramı 6 bin 500 seviyelerinin üzerine çıktı

Değerli metaller yakından takip ediliyor...

Küresel jeopolitik riskler ve güvenli liman talebiyle desteklenen değerli madenler, güçlü seyrini sürdürüyor.

Orta Doğu'daki gerilimler, ticaret savaşlarına ilişkin endişeler ve Fed'in (ABD Merkez Bankası) faiz politikasına dair belirsizliklerle desteklenen güvenli liman akışlarıyla güçleniyor.

Yatırımcılar ayrıca bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerini (PCE) yakından izliyor.

ONS ALTIN 4 BİN 569 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Ons altın, güne yaklaşık 4 bin 540-4 bin 575 dolar bandından başladı.

Gün içinde en düşük 4 bin 450 dolar civarı, en yüksek ise 4 bin 600 dolar seviyeleri görüldü.

Şu sıralar 4 bin 569 dolar dolayından alıcı buluyor.

GRAM ALTIN YENİDEN 6 BİN 500'ÜN ÜZERİNE ÇIKTI

Gram altın güne 6 bin 400-6 bin 500 TL aralığından başladı.

Gün içinde en düşük 6 bin 350 TL civarı, en yüksek 6 bin 550 TL seviyesi kaydedildi.

Şu sıralar 6 bin 511 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

ALTINDA GÜNCEL SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 510 TL

Çeyrek altın: 10 bin 700-10 bin 800 TL

Yarım altın: 21 bin 400-21 bin 600 TL

Tam altın: 42 bin 800-43 bin TL

Cumhuriyet altını: 42 bin 300-42 bin 500 TL

GÜMÜŞÜN ONSU 73 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Ons gümüş güne 71-72 dolar civarından başladı. Gün içinde en düşük 70 dolar altı, en yüksek 74 dolar seviyeleri görüldü. Şu sıralar 73 dolar bandından işlem geçiyor.

Gram gümüş güne 100-102 TL aralığından başladı.

Gün içinde en düşük 98 TL civarı, en yüksek 105 TL seviyesi kaydedildi.

Şu sıralar 104-105 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz kurlarındaki dalgalı seyir devam ediyor..

Dolar 44,35 TL, euro ise 51,57 TL seviyelerinden işlem görüyor.