Altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü! Fiyatlar yeniden geri çekiliyor

Değerli metallerde toparlanma kısa sürdü, fiyatlar yeniden gerilemeye başladı.

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın ve gümüşte, son günlerde yaşanan toparlanma kalıcı olmadı. Doların zayıflamasıyla destek bulan fiyatlar, bugün itibarıyla yeniden düşüş eğilimine girdi.

5 Şubat Perşembe günü gram altın 7 bin 348 TL’den işlem görürken, gram gümüş 106,42 TL seviyesinde seyrediyor.

"TOPARLANMA DENEMESİ, YERİNİ GERİ ÇEKİLMEYE BIRAKTI"

Artan alım talebiyle birlikte ons altın, kısa süreliğine 5 bin dolar seviyesine yaklaşmıştı. Ancak bu hareketin ardından hem altın hem de gümüş fiyatlarında yeniden düşüş görüldü. Gümüş, iki gün süren toparlanma denemesinin ardından sert bir geri çekilme yaşadı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 876 bin TL (Kapalıçarşı'da 7 bin 447 TL)

Çeyrek altın: 11 bin 676 TL (Kapalıçarşı'da 12 bin 193 TL)

Yarım altın: 23 bin 313 TL (Kapalıçarşı'da 24 bin 349 TL)

Tam altın: 46 bin 580 TL (Kapalıçarşı'da 48 bin 170 TL)

Cumhuriyet altını: 47 bin 548 TL (Kapalıçarşı'da 49 bin 246 TL)

Ons altın: 4 bin 907 dolar

"KÖKLÜ BİR FİYAT KAYMASI YOK"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay, Ensonhaber’e yaptığı değerlendirmede, “Kıymetli metal piyasalarında köklü bir fiyat kayması mevcut değil. Altın piyasasının itici güçleri güçlü konumlanıyor.” şeklinde yorum yaptı.

"ALTIN PİYASASINDAKİ TEMEL ETKENLER OLUMLU KALMAYA DEVAM EDİYOR"

Candaş Atalay, “Altın piyasasındaki temel etkenler olumlu kalmaya devam ediyor. Yatırımcıların kıymetli metal yatırımlarına ilişkin gerekçelerinin değişmediğine inanıyoruz.” diyerek gelişmeleri şu ifadelerle değerlendirdi:

Altın piyasasında birim fiyatların düşmesi için koşullar uygun görünmüyor. Bugünkü durum ile 1980’ler ve 2013 yılındaki altın fiyatlarındaki düşüşün bağlamı arasında belirgin farklar var.

"ABD'DEKİ İSTİHDAM VERİLERİ ETKİLEDİ"

ABD’de dün açıklanan ADP öncü istihdam raporu ABD özel sektör işe alımlarında ocak ayında keskin bir yavaşlama görüldüğünü ortaya koyuyor. ABD iş gücü piyasasında görülen zayıflama sonrası altın piyasasında aşağı yönlü baskı görülerek ons fiyatı 5 bin dolar seviyesi altına baskılandı.

AVUSTRALYA, HONG KONG VE LONDRA PİYASALARINDAKİ SEANSLAR BEKLENİYOR

Gümüş piyasasının fiyat hareketleri de altın piyasasını takip etti. Avustralya, Hong Kong ve Londra piyasalarındaki seanslar ağırlıklı olarak altın ve gümüş fiyatlarının yakın dönem seyrini belirleyecek.

"ÇİN'İN ALTIN TALEBİ DEVAM EDECEK"

Çin’in yakın dönem altın yatırım talebinin altın birim fiyatını destekleyen ana unsur olacağını tahmin ediyoruz.



Batı’da altın fiyatları düşüş gösterdiğinde bile Şangay altın primi yüksek seyretmeye devam ediyor.

DOLARIN ZAYIFLIĞI ALTINI DESTEKLEDİ AMA YETMEDİ

ABD doları, güçlü makroekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası’na (Fed) ilişkin temkinli beklentiler sonrası kazançlarını geri verdi. Doların zayıflaması, dolar bazında fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirse de bu etki kalıcı bir yükseliş için yeterli olmadı.

ABD’DE HÜKÜMET KAPANMASI RİSKİ ORTADAN KALKTI

ABD Başkanı Donald Trump, kısmi hükümet kapanmasını sona erdiren harcama paketini salı günü imzalayarak yasalaştırdı. Öte yandan, ocak ayına ilişkin ve yakından izlenen istihdam raporunun, hükümet kapanmasının etkileri nedeniyle bu cuma günü açıklanmayacağı bildirildi.

FED BEKLENTİLERİ PİYASALARI ETKİLİYOR

Fed Başkanlığı görevine gelmesi beklenen Kevin Warsh’ın, bilanço küçültme süreci sürerken faiz indirimleri yönünde baskı oluşturacağı beklentisi, piyasalarda etkisini göstermeye başladı. Yatırımcılar bu beklentiyle uzun vadeli ABD tahvillerinde getiri artışı ve getiri eğrisinde dikleşme yönünde pozisyon alıyor.

Piyasalar, 2026 yılı içinde en az iki faiz indirimi olasılığını fiyatlarken, faiz getirisi olmayan altın düşük faiz ortamlarında genellikle daha güçlü performans sergiliyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ

Teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleri ve yazılım sektöründe satışların derinleşmesi varlık fiyatlarının yönünü etkilerken, yeni günde gözler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararına çevrildi.

Dolar endeksindeki yükselişle, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalacağına yönelik işaretler kıymetli metallere talebin azalmasına neden oluyor.

ABD-ÇİN İLİŞKİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dün telefonla görüştü. Görüşmeye ilişkin Trump, görüşmenin çok iyi geçtiğini vurguladı.

LİKİDİTE DÜŞÜK

Piyasadaki likiditenin düşük olması nedeniyle, kıymetli metaller, kripto paralar ve bölgesel hisse senetleri de dahil olmak üzere çoğu varlık sınıfında talebin azaldığı görülüyor.

GÜMÜŞ VE DİĞER DEĞERLİ METALLER

Değerli metaller cephesinde dalgalı seyir sürüyor. Spot gümüş ons başına 76,50 dolara yükselirken, geçen hafta perşembe günü 121,64 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

Platin: Platin, 26 Ocak’ta kaydedilen 2.918,80 dolarlık rekorun ardından 2.050,80 dolardan işlem görüyor.

Paladyum: Paladyum, değer kazanarak 1.686,25 dolara yükseldi.

GÜNDEM

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı ve İngiltere'de BoE'nin faiz kararının takip edileceğini belirtti.