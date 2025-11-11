Altın yükseliş seyrine devam ediyor! Altının kilogramı 5,8 milyon lira

- Altın fiyatları, KMKTP'de yüzde 1,2 artarak kilogram başına 5 milyon 810 bin liraya yükseldi.
Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 5 milyon 740 bin liradan tamamlamıştı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 810 bin liraya çıktı.
Altın piyasasında en düşük 5 milyon 563 bin lira, en yüksek 5 milyon 820 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,2 artışla 5 milyon 810 bin lira oldu.
İŞLEM HACMİ
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 383 milyon 960 bin 235,42 lira, işlem miktarı ise 1666,13 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 450 milyon 717 bin 810,15 lira olarak gerçekleşti.