Abone ol: Google News

Altın yükseliş seyrine devam ediyor! Altının kilogramı 5,8 milyon lira

KMKTP'de altın fiyatları, piyasanın kapanışında yüzde 1,2 artış yaşadı. Altında toplam işlem hacmi 9 milyar 383 milyon 960 bin 235,42 lira, işlem miktarı ise 1666,13 kilogram olarak kayıtlara geçti.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 11.11.2025 17:53
Altın yükseliş seyrine devam ediyor! Altının kilogramı 5,8 milyon lira
  • Altın fiyatları, KMKTP'de yüzde 1,2 artarak kilogram başına 5 milyon 810 bin liraya yükseldi.
  • Toplam işlem hacmi 9 milyar 383 milyon 960 bin 235,42 lira ve işlem miktarı ise 1666,13 kilogram oldu.
  • Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 450 milyon 717 bin 810,15 lira olarak kaydedildi.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 5 milyon 740 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 810 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 563 bin lira, en yüksek 5 milyon 820 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,2 artışla 5 milyon 810 bin lira oldu.

İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 383 milyon 960 bin 235,42 lira, işlem miktarı ise 1666,13 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 450 milyon 717 bin 810,15 lira olarak gerçekleşti.

Ekonomi Haberleri