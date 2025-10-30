Altının gramı 5 bin 348 liradan işlem görüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Piyasalarda hareketlilik devam ediyor...

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,6 azalışla 5 bin 300 liradan tamamladı.

ALTININ GRAMI 5 BİN 348 TL'DEN İŞLEM GÖRÜYOR

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üstünde 5 bin 348 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 165 liradan, Cumhuriyet altını ise 36 bin 550 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI 3 BİN 965 DOLAR SEVİYESİNDE

Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı, yüzde 0,9 artışla 3 bin 965 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında aralık ayındaki toplantıda faiz indiriminin kesin olmadığını söyledi.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞLER ÖNE ÇIKIYOR

ABD-Çin görüşmesinden gelen olumlu mesajlar ile Fed'in faiz kararına rağmen dolar endeksindeki gerilemenin etkisiyle altın fiyatlarında yükselişler öne çıkıyor.

Analistler, Euro Bölgesi'nde eylül ayı işsizlik oranı ile ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 3 bin 750 doların destek, konumunda olduğunu kaydetti.