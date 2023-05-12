Altının ons fiyatı dün yüzde 0,7 değer kaybetti Küresel piyasalarda yön arayışı devam ederken, ABD'den gelen verilerin ışığında altının onsundaki yükseliş durdu ve yüzde 0,7 değer kaybına uğradı.

AA

Küresel piyasalar, ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürüyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri de sözle yönlendirmelerini sürdürüyor.

Dün ülkede açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 6 Mayıs ile biten haftada 264 bine yükselerek beklentileri aşarken, Ekim 2021'den bu yana en yüksek değerini kaydetti.

Ülkede bankacılık krizine ilişkin endişeler de risk iştahını etkilemeye devam ediyor.

ABD ile Çin arasındaki görüşme

Dün ABD ile Çin arasında bir görüşme gerçekleştirildiğinin duyurulması ise ilişkilerin normalleşebileceği beklentisini öne çıkardı.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,7 değer kaybetti

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,7 değer kaybetmesinin ardından yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 2.012 dolardan alıcı bulurken, Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda yüzde 1,1 düşüşle 74,5 dolarda seyrediyor.

Analistler, ABD-Çin görüşmelerinin yakından takip edildiğini vurgulayarak, görüşmelere ilişkin haber akışının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.



Borsa İstanbul değer kazandı

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 7,87 üzerinde 4.848,01 puandan tamamladı.

Ödemeler dengesi martta 4 milyar 484 milyon dolar açık verdi

Dün açıklanan verilere göre ödemeler dengesi martta 4 milyar 484 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 1 milyar 372 milyon dolar fazla oluştu.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satış hacmi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

09.00 İngiltere, 1. çeyrek büyüme

09.00 İngiltere, mart ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, mart ayı perakende satış hacmi

17.00 ABD, mayıs ayı Michigan Üniversitesi güven endeksi