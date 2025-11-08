Antalya'da turizmciler, kış sezonunda personel kaybı yaşıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yılda ortalama 17 milyon yabancı turisti konuk eden Antalya'da turizmciler, turizm hareketliliğinin yavaş olduğu kış sezonunda da istihdam sağlayabilmek için farklı yöntemler arıyor.

Turizmciler, sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için istihdam sorunlarının da çözümlenmesi gerektiğini dile getiriyor. Sektörde yaşanan personel sıkıntısına farklı projelerle çözüm üretmeye çalışıyorlar.

TATİL SEZONU DIŞINDA PERSONEL İSTİHDAMI SORUNU

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, sektöre verilen aranın personel sorununa neden olduğunu bildirerek yaşadıklarını şöyle dile getirdi:

Nisanda personeli çalıştırmaya başlıyoruz, kasım gibi askıya almak durumunda kalıyoruz ki bir sonraki sezon tekrar göreve çağırmak için. Bu dönemde de personel başka alanlara yönlenmiş oluyor ve biz elemanımızı kaybediyoruz.

KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI

Saatçioğlu, sorunun çözüm yolu için yapılan bir görüşmeyi de "Ankara'da İŞKUR yetkilileriyle görüşme yaptık, 18-30 yaş arasında ve turizm diploması olan çalışanların 4 ay boyunca kısa çalışma uygulamasından faydalanmasını arzu ediyoruz." şeklinde özetledi.

TURİZM MEZUNLARININ YÜZDE 30'U SEKTÖRDE ÇALIŞIYOR

Turizm bölümlerinden mezun olan öğrencilerin sadece yüzde 30'unun sektörde çalıştığını dile getiren Saatçioğlu, bu durumun en önemli etkenlerden birinin kış sezonunda çalışma hayatına ara verilmesi olduğunu kaydetti.

KIŞIN PERSONEL İSTİHDAMI İÇİN FORMÜL ARANIYOR

Personelin kış döneminde de istihdam edilmesine yönelik model arayışında olduklarını anlatan Saatçioğlu, şöyle konuştu:

Nisanda personeli çalıştırmaya başlıyoruz, kasım gibi askıya almak durumunda kalıyoruz ki bir sonraki sezon tekrar göreve çağırmak için. Bu dönemde de personel başka alanlara yönlenmiş oluyor ve biz elemanımızı kaybediyoruz. Ankara'da İŞKUR yetkilileriyle görüşme yaptık, 18-30 yaş arasında ve turizm diploması olan çalışanların 4 ay boyunca kısa çalışma uygulamasından faydalanmasını arzu ediyoruz. Askıya aldığımız personeli 5'er gün ya da 10'ar gün çalıştırırsak hem personel eğitimlerini sağlamış olacağız hem de nisanda gereksiz bir şekilde personel enflasyonu yaşamayacağız.

"PERSONEL SIKINTISI NİSANDA BAŞLIYOR"

Nisanda ciddi bir şekilde personel sıkıntısı yaşadıklarını ve yurt dışından eleman getirmek zorunda kaldıklarını belirten Saatçioğlu, yurt dışından gelen personelde Türk misafirperverliğini bulamadıklarını ifade etti.

İŞKUR'DAN DESTEK BEKLİYORLAR

Projelerini İŞKUR desteğiyle hayata geçirmek istediklerini vurgulayan Saatçioğlu, "Ankara'da bir toplantı gerçekleştirdik, güzel konulara değindik. Bunun bir bütçelenmesi gerektiğini belirttiler. Onlardan cevap bekliyoruz. Bunu sadece POYD olarak tek başımıza yapmamız mümkün değil, diğer sektör temsilcilerinden de destek bekliyoruz." diye konuştu.



