Aralık 2023 imalat sanayi verisi PMI verisi yayınlandı Kasım 2023’te 47,2 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, aralıkta 47,4 olarak gerçekleşti.

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye'nin aralık ayı imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi açıklandı.

İmalat sanayi PMI, ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans olarak kabul ediliyor.

47,4 olarak gerçekeleşen endeks, üst üste altıncı ayda 50 eşik değerinin altında kaldı.

Üretim ve yeni siparişlerde düşüş devam ederken, istihdamda daralma eğilimi durdu. Girdi maliyetlerinde artış hızı mayıstan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Gıda ürünleri yeni siparişleri artırdı

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI raporuna göre takip edilen 10 sektör arasında yeni siparişlerini artıran tek sektör, gıda ürünleri oldu.

"İş gücü piyasaları açısından olumlu sinyaller verdi"

İSO Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: