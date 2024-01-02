Aralık 2023 imalat sanayi verisi PMI verisi yayınlandı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye'nin aralık ayı imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi açıklandı.
İmalat sanayi PMI, ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans olarak kabul ediliyor.
47,4 olarak gerçekeleşen endeks, üst üste altıncı ayda 50 eşik değerinin altında kaldı.
Üretim ve yeni siparişlerde düşüş devam ederken, istihdamda daralma eğilimi durdu. Girdi maliyetlerinde artış hızı mayıstan bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Gıda ürünleri yeni siparişleri artırdı
İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI raporuna göre takip edilen 10 sektör arasında yeni siparişlerini artıran tek sektör, gıda ürünleri oldu.
"İş gücü piyasaları açısından olumlu sinyaller verdi"
İSO Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:
Türk imalat sektöründe 2023’ün son ayında görülen yavaşlama; yılın ikinci yarısında zayıf talebin etkisiyle ortaya çıkan zorlayıcı koşulların bir özeti şeklindeydi. Yine de firmaların yeni yıla girerken çalışan sayılarını koruma eğiliminde olması, iş gücü piyasaları açısından olumlu sinyaller verdi. Maliyet baskılarının zayıfladığına ilişkin belirtiler devam etmekle birlikte, bu durum aralık ayında satış fiyatlarındaki artışın hız kesmesini sağlamadı. Bununla birlikte enflasyonun 2024 yılında daha fazla gerileme potansiyeli taşıması, sektörde talebin toparlanması konusunda bir miktar iyimserlik sağlayabilir.
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