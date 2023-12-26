Aralık ayı güven endeksleri açıklandı TÜİK, hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini paylaştı. Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,2 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 arttı, inşaat sektöründe ise yüzde 3,3 azaldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi aralık ayında, bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1,2 oranında artarak 112,3 değerini aldı.

Hizmet sektöründe bu ay kasıma kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu endeksi değişim göstermezken, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,1 azaldı, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 3,8 arttı.

Perakende ticaret sektöründe güven endeksi yüzde 4,5 oranında artarak 116,8 değerine ulaştı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi kasımda 111,7 iken, bu ay 116,8 oldu.

Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 9,9 ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 3,7 artarken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,9, azaldı.

İnşaat sektörüne güven azaldı

Güven endeksi inşaat sektöründe yüzde 3,3 oranında azalarak 88 değerini aldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ise geçen ay 91 iken, bu ay 88 değerini aldı.

İnşaat sektöründe geçen aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 5,4, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde yüzde 1,5 azalış gerçekleşti.