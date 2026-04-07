Ateşkesin gündeme gelmesi New York borsasını yükseltti

New York borsası, Orta Doğu’da ateşkes ihtimalinin güçlenmesiyle haftaya yükselişle başladı. Yatırımcıların gerilimin azalabileceğine yönelik beklentileri piyasalarda iyimserliği artırırken Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü artıda tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,36 artarak 46.669,88 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,44 artışla 6.611,83 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 yükselişle 21.996,34 puana çıktı.

Yatırımcılar, Orta Doğu'da süren ABD/İsrail-İran savaşının sona erme ihtimalini değerlendirirken pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARININ ETKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde İran'ın "cehennemi yaşayacağını" belirterek tehdit etmişti.

Trump, 7 Nisan'da İran'ın enerji santrali ve köprülerinin vurulacağı imasında da bulunmuştu.

"AMERİKAN HALKI, BİZİM EVE DÖNMEMİZİ İSTİYOR"

Paskalya töreninde basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, "Bana kalsa İran’daki petrolü elimizde tutmak isterdim çünkü orada, alınmaya hazır. Ne yazık ki Amerikan halkı, bizim eve dönmemizi istiyor. Bana kalsa, petrolü alırdım, elimde tutardım ve bolca para kazanırdım." diye konuştu.

OLASI ANLAŞMA SÜRECİ BORSAYA POZİTİF YANSIDI

Trump, ABD ile İran arasındaki olası anlaşma sürecinin pozitif seyrettiğini, İran'ın Amerikalılara verdiği son yanıtların kayda değer gelişmeler olduğunu belirtti.

Düzenlediği basın toplantısında da İran'a tehditlerini yineleyen Trump, "Onlarla görüşüyoruz. Yarın akşam ABD doğu saati ile akşam saat sekize kadar süreleri var ama görüşmeler devam ediyor. Sanırım iyi gidiyor ama sonucu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump, İran'dan tam olarak nasıl bir anlaşma beklediğine yönelik ise "Benim için kabul edilebilir bir anlaşma yapmalıyız ve bu anlaşmanın bir parçası da petrol ve diğer her şeyin (Hürmüz Boğazı’ndan) serbest geçişinin sağlanması olacak." dedi.

Öte yandan ülke basınında, ABD ve İran'ın kalıcı bir anlaşma için müzakerelerin yürütülmesi amacıyla 45 günlük potansiyel bir ateşkesin şartlarını görüştüğü iddia edilirken söz konusu haber, yatırımcıların Orta Doğu'da gerilimin azalabileceğine dair beklentilerini artırdı.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 109,57 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 0,9 artarak 112,50 dolara ulaştı.

Analistler, yatırımcıların savaşın hızlı şekilde sona ermesini sağlayacak bir anlaşma ihtimali ile petrol fiyatları ve tahvil faizlerini daha da yükseltebilecek ciddi bir tırmanış senaryosu arasında farklı olasılıkları değerlendirdiğini belirtti.