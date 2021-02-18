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    Avrupa Merkez Bankası'nın 2020'de kârı 722 milyon euro azaldı

    ECB'nin 2020 yılındaki kârı, düşük faiz gelirlerinin etkisiyle, bir önceki yıla göre 722 milyon euro azalarak yaklaşık 1 milyar 643 milyon euroya geriledi.
    • AA
    • 18.02.2021 - 17:14
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 17:24
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    Avrupa Merkez Bankası'nın 2020'de kârı 722 milyon euro azaldı

    Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamaya göre, bankanın bilançosunun toplam büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre 112 milyar euro artarak 569 milyar euroya yükseldi.

    ECB'NİN KÂRI 1 MİLYAR 643 MİLYON EURO

    Bankanın kârı da söz konusu dönemde 722 milyon euro azalarak 1 milyar 643 milyon euroya geriledi.

    Bankanın, 2020 yılında faizden kazandığı gelir 2019’deki 2 milyar 686 milyon eurodan 2 milyar 17 milyona düşerken, personel için harcadığı miktar ise 566 milyon eurodan 646 milyon euroya yükseldi.

    ELDE EDİLEN KÂR PAYLAŞTIRILACAK

    İhtiyaç akçesi hariç bankanın kârı, Euro Bölgesi içinde yer alan merkez bankaları arasında paylaştırılacak.

    Avrupa Merkez Bankası nın 2020 de kârı 722 milyon euro azaldı #1

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