Dünyanın pahalı şehirleri belli oldu! İlk sırada Asya şehri var Dünyanın en pahalı şehirleri listesi sıralamasında Asya'nın incisi Singapur, New York'u geçerek ilk sıraya yerleşti.

ensonhaber.com

Dünyanın pahalı şehirleri listesi değişti. Yapılan araştırmaya göre New York geçen yıla göre iki basamak gerileyerek üçüncü sıraya yerleşti.

Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından her yıl yayınlanan raporda bu yıl ortalama yaşam maliyetinin yüzde 7,4 arttığı göze çarptı.

Dünya Yaşam Maliyeti Endeksi'ne göre hazırlanan listede hayatın pahalı olduğu ilk 10 şehir açıklandı. Yayınlanan listede 2022 yılında ilk sırada yer alan New York, 2023'te üçüncü sırada yer aldı.

Zirveye Singapur yerleşti

En pahalı şehirler listesinde 2023 yılında zirvede Asya kıtasından bir şehir yer aldı. Raporda Asya'nın incisi olarak nitelendirilen Singapur listede ilk sırada konumlandı.

İşte dünyanın en pahalı şehirleri:

1- SİNGAPUR

2- ZÜRİH, İSVİÇRE

3- NEW YORK, ABD

4- CENEVRE, İSVİÇRE

5- HONG KONG, ÇİN

6- LOS ANGELES, ABD

7- PARİS, FRANSA

8- KOPENHAG, DANİMARKA

9- TEL AVİV, İSRAİL

10- SAN FRANCİSCO, ABD