Bafra Ovası'ndaki karnabahar iç piyasaya yetiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsun'daki Bafra Ovası, Türkiye'nin kışlık sebze üretiminin önemli merkezlerinden biri.

Karnabahar üretiminde erken çeşitler temmuz ayında toprakla buluşuyor, ağustos ayı itibarıyla da ekim işlemleri tamamlanıyor.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, Bafra Ovası'nda dönüm başına ortalama 3,5 ila 4 ton verim alındığını belirterek ovada bu yıl 75 bin ile 80 bin ton arasında bir rekolte beklendiğini dile getirdi.

Kızılırmak Nehri'nin denize döküldüğü bölgede verimli topraklara sahip ovada, karnabaharın yanı sıra brokoli, pırasa, lahana çeşitleri, turp ve ıspanak gibi diğer kışlık sebzeler de üretiliyor.

20 BİN DÖNÜMDE KARNABAHAR EKİLDİ

Ovada bu yıl 20 bin dönüm alanda karnabahar ekimi yapıldığını belirten Aşçı, "Bafra Ovası'nda dönüm başına ortalama 3,5 ila 4 ton verim alınıyor. Ovada bu yıl 75 bin ile 80 bin ton arasında bir rekolte bekliyoruz." dedi.

"ÜRETİM, TÜRKİYE'YE YETER VE HATTA İHRACAT TALEPLERİ KARŞILANIR"

Hasat edilen ürünlerin geniş bir pazara ulaştığını vurgulayan Aşçı, "Ürünlerimiz başta Karadeniz Bölgesi'nin tamamı olmak üzere, Konya, İstanbul ve Ankara gibi Türkiye'nin pek çok noktasına gönderiliyor. Ayrıca Bafra Ovası'ndan Gürcistan, Ermenistan ve Rusya'ya da ihracat yapıyoruz. Üretim aşamasında bir sıkıntımız yok, Türkiye'ye yetecek, hatta ihracat taleplerini karşılayacak kapasitede sebze üretiyoruz." diye konuştu.

SEBZENİN TARLADAKİ FİYATI İLE MARKETTEKİ FİYATI ARASINDAKİ FAHİŞ FARK SORUNU

En büyük sorunlarının sebzenin tarladaki fiyatı ile marketteki fiyatı arasındaki fahiş fark olduğunu dile getiren Aşçı, şunları kaydetti: