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    Besicilere sığır karkas ağırlığına göre destek ödenecek

    Sözleşmeli besicilere sığır karkas ağırlığına göre kilogram başına 2,5 lira, 3.5 lira ve 5 lira destekleme ödemesi yapılacağı açıklandı.
    • 06.09.2022 - 08:51
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    Besicilere sığır karkas ağırlığına göre destek ödenecek

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak yeni desteklerin detayı belli oldu.

    Mevcut besi işletmelerinin atıl kapasitelerinin üretime kazandırılması amacıyla yeni destekler verileceği duyuruldu.

    Destek 5 yıl süreyle verilecek

    Buna göre, sözleşmeli besicilere, Et ve Süt Kurumu tarafından hazırlanacak icmaller karşılığında 5 yıl süreyle sığır karkas ağırlığına göre kilogram başına 2,5 lira, 3,5 lira ve 5 lira destek sağlanacak.

    Resmi Gazete'de yayınlandı

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan sözleşmeli besiciliğin desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, kapsam dahilindeki besicilere, kilogram başına sığır karkas ağırlığı; 201-250 kilogram olanlara 2,5 lira, 251-300 kilogram olanlara 3,5 lira, 301 kiloguram ve üzeri olanlara ise 5 lira destekleme ödemesi yapılacak.

    Besici

    Destekten en fazla 200 baş sığır için yararlanılıyor

    Yetiştiriciler en fazla 200 baş sığır için desteklemeden yararlanabilecek. Destekleme 201 kilogram altında karkas ağırlığa sahip sığırları kapsamıyor.


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