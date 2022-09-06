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- Besicilere sığır karkas ağırlığına göre destek ödenecek
Besicilere sığır karkas ağırlığına göre destek ödenecek
- 06.09.2022 - 08:51
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak yeni desteklerin detayı belli oldu.
Mevcut besi işletmelerinin atıl kapasitelerinin üretime kazandırılması amacıyla yeni destekler verileceği duyuruldu.
Destek 5 yıl süreyle verilecek
Buna göre, sözleşmeli besicilere, Et ve Süt Kurumu tarafından hazırlanacak icmaller karşılığında 5 yıl süreyle sığır karkas ağırlığına göre kilogram başına 2,5 lira, 3,5 lira ve 5 lira destek sağlanacak.
Resmi Gazete'de yayınlandı
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan sözleşmeli besiciliğin desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, kapsam dahilindeki besicilere, kilogram başına sığır karkas ağırlığı; 201-250 kilogram olanlara 2,5 lira, 251-300 kilogram olanlara 3,5 lira, 301 kiloguram ve üzeri olanlara ise 5 lira destekleme ödemesi yapılacak.
Destekten en fazla 200 baş sığır için yararlanılıyor
Yetiştiriciler en fazla 200 baş sığır için desteklemeden yararlanabilecek. Destekleme 201 kilogram altında karkas ağırlığa sahip sığırları kapsamıyor.