Bezos, Washington Post'un 'başkan adayı desteklememe' kararını savundu

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Washington Post (WP), Demokrat adaylara destek vermesi ile tanınıyordu.

WP'nin bu kez de Demokrat Kamala Harris'i desteklemesi bekleniyordu.

Gazete, 36 yıldan sonra ilk defa "hiçbir adaya destek vermeme" kararı alınca editörler istifa etti, dijital aboneler sistemden çıktı ve eleştiri yağmuruna tutuldu.

"DOĞRU OLAN BU"

Gazetenin sahibi Jeff Bezos, gazetenin 36 yıllık geleneğini bozarak ülkedeki başkanlık seçiminde "hiçbir adaya destek vermeme" kararını, "Doğru olan bu" ifadesiyle savundu.

WP GENELLİKLE DEMOKRATLARI DESTEKLİYORDU

Bezos, ana akım medyada güçlü bir yeri olan ve sol liberal çizgisiyle genellikle Demokrat adaylara destek veren WP gazetesinin 36 yıldan sonra ilk defa "hiçbir adaya destek vermeme" kararına ilişkin açıklamada bulundu.

BEZOS TEPKİLERE YANIT VERDİ

Gelen tepkilerin ardından yaptığı açıklamada Bezos, "Gazetenin bir başkan adayını desteklemesinin seçimlerde kritik etkisinin olmadığını" savundu.

BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Hiçbir kararsız seçmenin tercihini bir gazeteye göre yapmayacağını belirten Bezos, "Bir adayı destekleme, yalnızca bağımsız olunmadığı algısı yaratır. Doğru olan bunu sona erdirmektir." ifadesini kullandı.

WP'NİN KARARINA TEPKİLER

WP'nin, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde hiçbir adaya destek vermeme kararı almasının ardından editör kurulundan 3 kişinin istifa ettiği belirtilmişti.

200 BİN KİŞİ ABONELİKTEN ÇIKTI

ABD Ulusal Halk Radyosu'nun (NPR) raporunda ise kararın ardından yaklaşık 200 bin dijital aboneliğin iptal edildiği iddia edilmişti.

ABD MEDYASINDA "BİR BAŞKAN ADAYINI DESTEKLEME" GELENEĞİ

Amerikan medyasında başkanlık seçimleri öncesinde medya kuruluşlarının kendilerini yakın hissettikleri başkan adayına destek açıklaması yapması geleneksel bir "tutum beyanı" olarak görülüyor.

Bu yaklaşımın "bağımsız medya" söylemiyle örtüşmediği yönündeki tartışmaların halen yapıldığı ABD'de, ana akım sol liberal medyanın büyük oranda Demokrat adayları, sağ muhafazakar medyanın ise Cumhuriyetçi adayları desteklediği biliniyor.

Bazı uzmanlar ise ABD'de giderek derinleşen siyasi ayrışma ve medyanın karşılaştığı ekonomik zorluklar dolayısıyla, ulusal gazetelerin herhangi bir başkan adayını destekleyerek bazı abonelerini kaybetme riskinden kaçınmak istediklerine işaret ediyor.