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Bir anket daha açıklandı! Türkiye ekonomisinin 2023'te büyüme beklentisi: Yüzde 4,3

Bir anket daha açıklandı! Türkiye ekonomisinin 2023'te büyüme beklentisi: Yüzde 4,3 Türkiye'nin 2023 son çeyrek ve 2023 büyüme verileri bu hafta içinde 29 Şubat Perşembe günü açıklanacak. Verinin açıklanmasının öncesinde ise düzenlenen anketler açıklanarak beklentiler ortaya konuluyor.