Bir anket daha açıklandı! Türkiye ekonomisinin 2023'te büyüme beklentisi: Yüzde 4,3

Türkiye'nin 2023 gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesi Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.
Türkiye ekonomisi 2022 dördüncü çeyrekte yüzde 3,3, yılın tamamında ise yüzde 5,5 büyüme kaydetmişti.
Reuters anketine katılan ekonomistlerin geçen yılın tamamından büyüme beklentisi 4,3 oldu.
2023 tamamında büyüme beklentisi yüzde 4,3
Türkiye ekonomisin büyük yıkım yaratan depreme ve ticaret pazarlarındaki yavaşlama rağmen 2023 yılında iç talep öncülüğünde yüzde 4,3 büyümesi, 2024 yılında sıkı politikalara geçişin de etkisiyle büyümenin yüzde 2,9'a yavaşlaması bekleniyor.
Reuters anketine katılan 30 ekonomistin 2023 yılı büyüme tahminleri, yüzde 3 ila yüzde 5,3 arasında gerçekleşti.
2023 son çeyrek büyüme beklentisi yüzde 3,5 oldu
Son çeyrek için büyüme beklentilerinin medyanı yüzde 3,5 iken tahminler yüzde 2,4 ila yüzde 4,7 bandında yer alıyor.
"Büyümeye iç talep katkısı devam etti"
Perakende hacim endeksi ve reel kredi kartı harcamalarındaki artış hızının son çeyrekte yavaşlama trendine girdiğini gözlemlediklerini belirten uzmanlar, ekonomik büyümeye iç talep katkısının önceki çeyreklere göre azalmasına rağmen devam ettiğini söylüyor.
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