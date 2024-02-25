Önümüzdeki hafta büyüme verisi açıklanacak! Beklenti: Yüzde 3,97 Yurt içinde gözler 2023 ve son çeyrek büyüme verilerine çevrildi. Büyüme rakamları Türkiye'ye yapılacak yatırımlara da yön verecek.

AA

Türkiye ekonomisi, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde yüzde 3,9 ve üçüncü çeyrekte yüzde 5,9 büyüme kaydetmişti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 3,97 arttığını tahmin etti.

Ekonomistlerin 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 4,40, 2024 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,44 oldu.

Borsa'da rekor 9.416,70 puanda

Yurt içinde geçen hafta yükseliş eğilimini üst üste 8. haftaya taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,34 artışla 9.374,20 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 9.416,70 puana taşıdı.

Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,65 üzerinde 31,0444'ten tamamladı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 287 baz puanda

Düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 287 baz puana indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te sabit tuttu.

Politika faizinin düşmesi enflasyona bağlı

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, şu ifadeler yer aldı:

Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir.

Gelecek haftanın gündemi

Gelecek hafta yurt içinde çarşamba günü ekonomik güven endeksi ile dış ticaret dengesi, perşembe günü GSYH, cuma günü ise imalat sanayi PMI verileri takip edilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)