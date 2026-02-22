IBAN ile para transferi yapanlara uyarılar

Vatandaşların son dönemde ödemelerinde sık sık kullandığı IBAN yoluyla para transferi, bazı sakıncaları da beraberinde getiriyor.

Hukukçular, vatandaşların son dönemde yoğun şekilde kullandığı IBAN yoluyla para transferleri nedeniyle hukuki sorun yaşamaması için uyarılarda bulundu.

Kredi kartı komisyonundan kaçınmak ya da fiş ve fatura düzenlememek için müşterilerden IBAN yoluyla tahsilat yapmak isteyen bazı işletmeler, hizmeti satın alan kişi açısından da risk yaratıyor.

"HUKUKİ SORUN YAŞAYABİLİRLER"

Kişinin para gönderdiği IBAN'ın suç gelirleri riski ya da başka nedenlerle takip altında olması, o hesaba para gönderen kişi açısından da hukuki sorun doğurabiliyor.

IBAN'A PARA GÖNDERİRKEN DİKKAT EDİLECEKLER

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğreti şu değerlendirmelerde bulundu:

1- Açıklama kısmının doldurulması ve bilinmeyen numaralara para göndermemesi gerekiyor.

2- Transfer yoluyla gelen parayla gelir elde edilmesi söz konusu olduğunda bir vergi de oluşuyor. Eğer IBAN üzerinden para gönderimi herhangi bir sözleşme edimi ise söz konusu hususun not edilmesi gereklidir.

3- IBAN'ına para gönderilen kişi açısından, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereğince şüpheli işlem bildirimi için hesapların takibi gerekebilir. Bu kapsamda bankalar tarafından yapılan bildirimler, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bünyesinde ilgilinin takibini gerektirebilir. IBAN'a gönderilen paraların kaynağı suç geliri olmasa bile suç veya terör örgütleri tarafından kullanılan hesaplardan gelen paralar, ilgili kişi bakımından söz konusu örgütlenmeye dahil olduğu yönünde şüpheyi oluşturabilir.

4- Tacir veya esnafın IBAN'larına yapılan ödemelerde kural olarak alınan mal veya hizmetin belirtilmesi önem taşıyor. Para gönderimi süreklilik arz edecekse mutlaka mal ve hizmet alımına ilişkin notun düşülmesi, gelecekte alınan mal veya hizmetin bedelinin ödendiğine ilişkin ihtilafları önleyecektir.

"İŞLETMEYE KAYITLI IBAN KULLANILMALI"

5- Ekonomide temel problemlerden birinin kayıt dışılık olgusu.

IBAN yoluyla yapılan para transferlerinde yasal sorumluluk altına girilmemesi için dikkat edilmeli.

Herhangi bir işletmeden mal ve hizmet alıyorsanız, ödemede işletme sahibinin veya bir çalışanın şahsi IBAN'ının değil, işletmenin kayıtlı banka hesabına tanımlı IBAN kullanımına özen gösterilmeli.