Mehmet Şimşek: Döviz alım satım yetkisi bulunmayan işletmeler denetleniyor

Turizm bölgeleri ve büyükşehirlerde yetkisiz döviz alım satımı yapanlar yakından takip ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yetkisiz işletmelere yönelik denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

859 İŞ YERİNİN FAALİYETİ DURDURULDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yetkisiz (lisanssız) şekilde döviz alım satımı faaliyetinde bulunan işletmeleri sıkı takibe aldı, 2018 yılından beri 859 iş yerinin faaliyetini durdurdu, bu işletmeler cumhuriyet başsavcılıklarına bildirildi.

TİCARET VE TURİZM MERKEZLERİNDE YOĞUNLAR

Geçici veya sürekli olarak durduruldu. Bu iş yerlerinin özellikle büyükşehirlerdeki ticaret ve turizmin yoğun olduğu bölgelerde yoğunlaştığı belirlendi.

YETKİSİZ FAALİYETLE MÜCADELE EYLEM PLANI YÜRÜTÜLÜYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemizi, Yetkisiz Faaliyetle Mücadele Eylem Planı kapsamında genişletiyoruz.



Döviz alım satım yetkisi bulunmayan işletmelere yönelik denetimlerimizi risk odaklı bir yaklaşımla sürdürüyoruz.

"SAHADA VE DİJİTAL MECRALARDA ARAŞTIRMA YAPIYORUZ"

Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yetkisiz işletmelerle mücadeleye büyük önem verdiklerini belirterek, bu alanda paydaş kurumlar olan Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve ilgili tüm kurumların iş birliğiyle elde edilen veriler üzerinden riskli mükelleflerin tespitine yönelik analizlerin yapıldığını bildirdi.

YETKİSİZ DÖVİZ ALIM-SATIMI YAPANLARLA MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Bu alandaki planlı denetimlerde büyükşehirlere, ticaretin yoğunlaştığı bölgelere ve riskli sektörlere odaklanılacağına işaret eden Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

Denetim planlarının oluşturulmasında sahada ve dijital mecralarda yapılan ön araştırmalar da büyük rol oynuyor. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında Bakanlık olarak bu yıl da yetkisiz döviz alım satımı yapan işletmelere yönelik planlı ve risk odaklı denetimleri artıracak ve etkin şekilde sürdüreceğiz, bu alandaki mücadele kararlılıkla devam edecek.

DÖVİZ ALIM-SATIMI YAPILAN YERLER

Mevzuat uyarınca yalnızca bankalar, PTT ve Bakanlıkça lisans verilen döviz büroları tarafından döviz alım satımı yapılabiliyor.

DÖVİZ ALIM SATIMI YAPAMAYAN İŞLETMELER

Kamuoyunda bilinenin aksine kuyumcular, ödeme kuruluşlarının temsilcileri ve benzeri iş yerlerinin alım satım yetkisi bulunmuyor.

İDARİ PARA CEZASI VAR

Bu kapsamda yetkisiz döviz alım satımı yaptığı tespit edilen iş yerlerine, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'da 2018 yılında yapılan düzenlemeler uyarınca iki yaptırım uygulanıyor. Buna göre, Bakanlıkça iş yerlerinin faaliyetleri geçici veya sürekli durdurulurken ilgili iş yerleri için Cumhuriyet başsavcılıklarına idari para cezası verilmesi için bildirimde bulunuluyor.

280 MİLYON LİRA CEZA

Aynı dönemde yaklaşık 280 milyon lira idari para cezası için cumhuriyet başsavcılıklarına bildirimde bulunuldu.

2025'TEKİ CEZALAR

Sadece 2025 yılında 147 iş yerinin faaliyeti durduruldu, yaklaşık 108 milyon lira idari para cezası için işlem başlatıldı.

CEZALARIN ÜST SINIRI: 3,6 MİLYON LİRA

İdari para cezası alt ve üst sınırları, her yıl yeniden değerleme oranında güncelleniyor. Bu yıl için söz konusu idari para cezasının alt sınırı 719 bin 30 lira, üst sınırı da 3 milyon 595 bin 198 lira oldu.

İHBARLAR BEKLENİYOR

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yetkisiz döviz alım satımı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik ihbarlara da önem veriliyor. CİMER ve diğer kanallardan alınan ihbarların yanı sıra bu konudaki ihbarların doğrudan ve gecikmeden alınabilmesi amacıyla e-Devlet kapısında "Yetkisiz Döviz Alım Satım İhbar Başvurusu" bölümü, vatandaşların hizmetine sunuldu.

BU YIL RİSKLİ ALANLARA YOĞUNLAŞILACAK

Bakanlık, riskli mükellefleri tespit edebilmek amacıyla Yetkisiz Faaliyetle Mücadele Eylem Planı'nı da devreye aldı.

Eylem planı, risk bazlı oluşturuldu. Bu kapsamda nüfus, ticaretin ve turizmin yoğun olduğu bölgeler, riskli sektörler, sektörel risk kayıtları ve geçmiş idari yaptırımlar gibi hususlar, risk kriteri olarak analizlere dahil edildi.