Bloomberg: Türkiye, gri listeden çıkmaya yakın ABD merkezli yayın organı, nihai kararın haziran ayındaki toplantıda verileceğini duyurdu.

ensonhaber.com

Türkiye'nin gri listeden çıkma sürecinde sona yaklaşılıyor. Bu gelişmenin çok yakın bir gelecekte gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD merkezli Bloomberg, "Türkiye, yasa dışı finans listesinden çıkmaya yakın" ifadesini kullandı.

Yasa dışı para akışını engelleme konusunda Türkiye'nin dikkat çekici mesafeler aldığına vurgu yapıldı.

İlerleme kaydedildi

Konuyla ilgili kaynaklara işaret edilerek, Fransa merkezli Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) bu ayın başlarında gerçekleştirdiği yerinde ziyarette önemli ilerlemeler kaydedildiğinin altı çizildi.

Gri listeden çıkmak için geri sayım

Singapur'daki FATF Genel Kurulu'nun 28 Haziran'daki son gününde Türkiye'nin söz konusu gri listeden çıkarılabileceğine işaret edildi.

Haberde, "Nihai karar, 28 Haziran'daki genel kurul toplantısında verilecek." ifadesi kullanıldı.

Şimşek: Eylem planı hazırladık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin gri listeden çıkması gerektiğini belirterek, "Kara para ve terörün finansmanında mücadelede kararlıyız." demişti:

OECD Mali Eylem Gücü şubat ayında bir toplantı yaptı. Biz bir eylem planı hazırladık. Şubat ayında dediler ki; Türkiye bunu başarı ile uygulamış. Mayıs ayında bir heyet geldi, ben de heyetle bir araya geldim.

"En kısa sürede listeden çıkacağız"