Bodrum'a 271 yolcusuyla 'Star Legend' kruvaziyeri geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine kruvaziyer seferleri gelmeye devam ediyor. Son olarak da yolcularının çoğu ABD'li olan bir gemi yanaştı.

Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 14:33
  • Bahamalar bayraklı Star Legend kruvaziyeri, 271 yolcu ve 200 personel ile Bodrum'a ulaştı.
  • Yolcular gümrük işlemleri sonrası şehri keşfe çıkıp alışveriş yaptı.
  • Geminin akşam Rodos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Kuşadası Limanı'ndan hareket ederek Bodrum'a ulaşan Bahamalar bayraklı 159 metre uzunluğundaki Star Legend kruvaziyeri, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı.

Gemide çoğu ABD'li 271 yolcu ile 200 personelin bulunduğu belirtildi.

 TURİSTLER BODRUM'U GEZDİ

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçeyi gezmek için limandan ayrıldı.

Turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezerek alışveriş yaptı.

Taksi ve tur otobüsleri ile şehir turuna çıkan bazı turistler de tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

GEMİ RODOS YOLCUSU

Geminin, akşam Rodos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi

