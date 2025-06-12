Boeing'in hisseleri Hindistan'daki uçak kazası sonrası düşüşte

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Hindistan'ın Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, kalkış esnasında düştü.

Air India'nın 171 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiren uçakta 12'si mürettebat olmak üzere toplam 244 kişinin bulunuyordu.

Uçağın, Air India Hava Yolları’na ait, Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçak olduğu bildirildi.

Uçağın üreticisi Boeing, bir açıklama yaparak, 787-8 Dreamliner modeli uçağın karıştığı kazayla ilgili bilgi toplanmakta olduğu kaydedildi.

BOEING'İN HİSSELERİ YÜZDE 8 DÜŞTÜ

Şirketin New York borsasında işlem gören hisseleri, Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havaalanı yakınlarında bir Air India uçağının düşmesinin ardından açılış öncesi işlemlerde yüzde 8'e yakın değer kaybetti.