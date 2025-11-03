Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,55 değer kazanarak 11.141,41 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 169,89 puan ve yüzde 1,55 artışla 11.141,41 puana yükseldi.

İŞLEM HACMİ 81 MİLYAR LİRA

Toplam işlem hacmi 81 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,15, holding endeksi yüzde 1,5 değer kazandı.

EN FAZLA SİGORTACILIK ENDEKSİ YÜKSELDİ

Sektör endekslerinde en fazla yükselen yüzde 4,03 ile sigortacılık, tek düşen ise yüzde 1,26 ile turizm oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,55, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,63, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,87 arttı.

ENFLASYON VERİSİNİN ARDINDAN İYİLEŞME

BIST 100 endeksi yurt içinde beklentilerin altında kalan enflasyon verileri sonrası genele yayılan alımlarla pozitif bir seyir izledi.

ABD VERİLERİ AÇIKLAMASI ERTELENDİ

ABD'de bugün kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini belirten analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek olduğunu kaydetti.