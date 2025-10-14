Abone ol: Google News

Borsada açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı

Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağı KAP'ta paylaşıldı ve kamuoyuna duyuruldu.

Yayınlama Tarihi: 14.10.2025 16:39
Borsa İstanbul'da yatırımcıları koruyan bir karar alındı.

BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

KARAR, KAP'TA DUYURULDU

Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

BIST 100 ENDEKSİNDEKİ YÜZDE 2 DEĞİŞİM NEDEN OLDU

Duyuruda, "Saat 16.19.40 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

