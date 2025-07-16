Bursa merkezli tekstil devi iflas bayrağını çekti! Uluslararası pazarda hizmet veriyordu

Türkiye’nin önde gelen tekstil firmaları arasında yer alan, 2014 yılında Bursa’da kurulan Atak Kumaş Tekstil iflas etti.

Geçtiğimiz yıl konkordato başvurusunda bulunan şirket, mali yapısını düzeltmeye çalışmış ancak ikinci konkordato başvurusunun ardından borç yükünün altından kalkamayarak iflas ettiğini açıkladı.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin, Atak Kumaş Tekstil A.Ş. için "borca batıklık" gerekçesiyle kesin iflas kararı verdiği belirtildi.

ULUSLARARASI PAZARDA HİZMET VERİYORDU

Bursalı tekstil devi uluslararası pazarda hizmet veren Türk firmalar arasında yer alıyordu. Kısa sürede ihracat ve ithalat alanında önemli bir oyuncu haline gelen Atak Kumaş’ın, özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında aktif olduğu belirtildi.

Tekstil devi için son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar, artan hammadde maliyetleri, döviz kuru dalgalanmaları ve tedarik zincirindeki sorunları iflasa sürükledi.

İflasın ardından Atak Kumaş Tekstil’e ait varlıklar tasfiye sürecine alınacak. Alacaklar, yasal öncelik sırasına göre dağıtılacak. Ancak elde edilecek gelirin, alacakların tamamını karşılayıp karşılamayacağı ise belirsizliğini koruyor.