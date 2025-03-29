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AA

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler, dünden itibaren yola çıktı.

Türkiye gelenindeki otogarlarda dünden itibaren başlayan yolcu hareketliliği bugün daha çok yoğunlaştı.

Otobüs firmaları, ek seferler koyarak seyahat edecek vatandaşların taleplerini karşılamaya çalışıyor.

BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI

Tatili memleketinde veya şehir dışında geçirmek isteyenler, Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

EK SEFERLER KONULDU

Seyahatlerini arife gününe bırakanların taleplerini karşılamak için bazı otobüs firmaları ek seferler koydu.

İnternetten bilet bulamadığı için otogara gelen yolcular da bilet bulmakta oldukça zorlandı.

ARAÇ KUYRUĞU

Yoğunluk nedeniyle otogarın giriş ve çıkışında araç kuyruğu oluştu.

OTOGAR YOĞUN

Büyük İstanbul Otogarı'nda bulunan yolculardan İlhan Akbulut, Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk yaşandığını söyledi.

TOKAT'A BİLET 1.300 LİRA

Akbulut, memleketi Tokat'a gitmek istediğini anlatarak, "Sakin olur diye bu saatte geldik. Geçen sene de otobüsü kullandık ama bu sene biletler daha pahalı. 1.300 liraya Tokat'a bilet alabildim." diye konuştu.

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında mesailerini sürdürüyor.

DENETİM SIKILAŞTI

Ekipler, trafik akışını denetlemek ve oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı.

LASTİKLER DE DENETLENİYOR

Otobüsü denetlenen şoför Mehmet Çomar, uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek, "Ekipler, lastik de dahil birçok şeyi kontrol ediyor. Bayram nedeniyle bizde de ekstra yoğunluk var. Ek seferlerimiz yapıldı." dedi.

Otogarın çıkış yaptığı kapı önünde otobüslere yönelik denetimler görüntülendi.

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AŞTİ

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu.

Güvenlik önlemleri de arttırılan AŞTİ'de vatandaşlar, üst araması ve valiz kontrolü yapılarak terminale alınıyor.

MEMLEKETİNE GİDENLER YOLLARDA

Çankırı'ya gitmek için Osmaniye'den Ankara'ya gelen Fatih Yıldırım, "Aslında gelmeyecektik. Dün bayram tatili uzaması olunca aniden gelişti. Memlekete, oradan köye gitmeyi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"YOLCULAR BURADAN HER YERE YAYILIYOR"

Çankırı'ya Ankara'dan aktarmayla gideceğini belirten Yıldırım, "Başkent olduğu için buradan her yere insan dağılıyor, ek seferlere yetişemedik ve bugün 13.30'a bilet aldık." dedi.