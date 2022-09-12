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    Çanakkale’de palamudun tanesi 50 liraya düştü

    1 Eylül tarihi itibarıyla av yasağının kalkması sonrası balıkçılarda balık çeşidi arttı. Bu sene bol olması beklenen palamudun ise tanesi 50 liraya düştü.
    • 12.09.2022 - 14:37
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 14:45
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    Çanakkale’de palamudun tanesi 50 liraya düştü

    Çanakkale’de 1 Eylül itibarıyla av yasağının sona ermesinin ardından balık tezgahlarındaki ürün bolluğu arttı, fiyatlarda ise düşüş yaşandı.

    Balıkçılar, önümüzdeki günlerde fiyatların daha da düşmesini bekliyor.

    Öte yandan, 600-700 gramı 90 liraya satılan palamut kiloluk tane adedi 50 liraya düştü.

    "Bir kilo et 40 lira"

    Çanakkale’de 9 yıldır balıkçılık yapan Onur Öğet, "Av yasağı bitti. Dendiği gibi de oldu. Palamut çok bol deniyordu. Şu anda çok balıkçılık var, Karadeniz’de özellikle. Karadeniz’de zaten bol olduğu için fiyatlar düşüyor. İnşallah da böyle devam eder. İnşallah daha da düşecek. En fazla 40 liraya düşer ama balığın bir tanesi bir kilo geliyor. Bir kilo et 40 lira. Bence çok uygun. Daha önce 600-700 gram gelen palamudun tanesi 90 liralardaydı. Şimdi tane 50 liraya düştü ve gramaj da arttı. Çok da lezzetlendi. İnşallah vatandaş doya doya balık yiyebilecek." dedi.

    Çanakkale’de palamudun tanesi 50 liraya düştü #1

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    Çanakkale’de palamudun tanesi 50 liraya düştü #5


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