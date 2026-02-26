'Dünya İçin Lazım' Projesi'nde 25 tonu aşkın e-atık toplandı

Vodafone, WWF-Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen “Dünya İçin Lazım” projesine ilgi artıyor.

Toplanması hedeflenen e-atık miktarına hedeflenen tarihten önce ulaşılan projede, şu ana kadar 25 tonu aşkın e-atık toplandı. Doğayı koruma eğitimleri verilen kişi sayısı ise 57 bini aştı.

Daha sürdürülebilir bir dünya hedefiyle çalışmalarını sürdüren Vodafone, hayata geçirdiği “Dünya İçin Lazım” projesiyle, doğayı korumak üzere kullanım ömrünü tamamlamış elektronik cihazları geri dönüştürmeye ve WWF-Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle doğayı koruma eğitimleri vermeye devam ediyor.

Proje kapsamında toplanması hedeflenen 15 ton e-atık miktarına hedeflenen tarihten önce ulaşılarak şimdiye kadar toplam 25 tonu aşkın e-atık toplandı. Projeye destek veren gönüllü sayısı 400’ü geçerken, doğayı koruma eğitimleriyle ulaşılan kişi sayısı da 57 bini aştı. Projede Mayıs ayına kadar 70 bin kişiye doğayı koruma eğitimi verilmesi ve 500 gönüllüye ulaşılması hedefleniyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

Vodafone olarak, Amaç Odaklı yaklaşımımız kapsamında global odak alanlarımız olan ‘Topluma Değer Katmak’, ‘Gezegenimizi Korumak’ ve ‘Güven İnşa Etmek’ anlayışımız doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. WWF-Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz ‘Dünya İçin Lazım’ projesinde amacımız, e-atıkları dönüştürerek doğamıza sıfır atık katkısında bulunmak ve e-atık dönüşümleri sayesinde doğa bilinci gelişen bir topluluğun oluşmasını sağlamak. Projemizin gördüğü ilgiden son derece memnunuz. Bu yoğun ilgi sayesinde, toplamayı hedeflediğimiz e-atık miktarına hedef tarihimizden önce ulaştık ve bugün itibarıyla toplam 25 tonu aşkın e-atığı geri dönüşüme kazandırdık.

Daha sürdürülebilir bir dünya için projemize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Devam eden projemizle e-atıkların geri dönüşümüne katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Bu vesileyle, projemizin devam ettiğini hatırlatmak ve müşterimiz olsun olmasın herkesi bir gün lazım olur diye çekmecelerde duran e-atıkları geri dönüştürülmesi için mağazalarımıza getirmeye davet etmek istiyorum.

İLKOKUL VE ORTAOKUL GRUPLARI İÇİN DOĞAYI KORUMA EĞİTİMLERİ

“Dünya İçin Lazım” projesinde, Türkiye genelinde 7-14 yaş arasındaki çocuklara, e-atık ve sürdürülebilirlik bilinci kazandırmak amacıyla eğitimler veriliyor. Bu kapsamda, ilkokul ve ortaokul grupları için yüz yüze ve çevrim içi olacak şekilde Doğa Koruma, E-Atık, İklim Değişimi, İleri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik başlıklarında eğitimler düzenleniyor.

EBEVEYN VE EĞİTMENLER İÇİN SEMİNERLER

Projede doğayı koruma eğitimlerinin verilebilmesi için düzenlenen eğitmen eğitimlerinde ise Eğitmenlik Becerileri, Etkili Sunum ve Oturum Tasarımı, Çocuklarla Hak Temelli Çalışma, İçerik Aktarımı ve İçerik Deneyimleme, Teknoloji Becerileri ve E-Öğrenme Araçları, Yerel Süreçler gibi konular ele alınıyor. Bunun yanı sıra ebeveyn ve eğitmenler için organize edilen web seminerleri ile sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının hem evde hem okulda desteklenmesi amaçlanıyor. Bugüne kadar ebeveyn ve eğitmenler için “Dijital Araçlarla Sürdürülebilirlik Farkındalığı: Ebeveyn ve Öğretmenler İçin Rehber”, “Doğa Eğitimi Erken Yaşta Başlar: Doğru Yöntemler, Kalıcı Etki”, “Evde Başlayan Dönüşüm: Ailece Sürdürülebilir Yaşam Kültürü” ve “Çocuklar İçin Doğa ve Teknolojiyi Buluşturmak: Yeni Nesil Öğrenme Yaklaşımları” konulu 4 web semineri düzenlendi.

TALEP ÜZERİNE EK ATÖLYE YAPILDI

Webinarlara ek olarak, proje gönüllülerinden gelen talep üzerine, “Yapay Zekâ Araçları – Eğitmen Gelişimi Odaklı Oturum” atölyesi de gerçekleştirildi. Atölyeyle, eğitmenlerin yapay zekâ okuryazarlığının artırılması, günlük eğitmenlik pratiklerinde kullanabilecekleri yapay zekâ araçlarının tanıtılması, eğitim içeriklerini daha verimli ve yenilikçi hale getirmelerine destek olunması amaçlandı.