Ekonomide liberalleşmeye giden Suriye SWIFT sistemine geri dönüyor

Haber Merkezi

Suriye, yeniden yapılanmasının başına "ekonomik bağımsızlığını" koydu.

Suriye'de ülkenin uluslararası düzeyde ticaret yapabilmesini sağlamak amacıyla önemli kararların alındığı bir dönem yaşanıyor.

ABD'nin geçen ay yaptırımları kaldırması da bu gelişmelerde önemli rol oynadı.

EKONOMİ ALANINDA ALINAN KARARLAR

Şam Menkul Kıymetler Borsası'nda işlemler 6 aylık bir kapanışın ardından yeniden başladı.

Yeni yetkililerin aldıkları kararlarla uluslararası ticaret ve yatırımı cezbetmek için hızlı hareket ettiği görülüyor.

KARARI, SURİYE MERKEZ BANKASI BAŞKANI PAYLAŞTI

Financial Times gazetesine Şam'da röportaj veren Suriye'nin Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husrih, ülkenin birkaç hafta içinde uluslararası ödeme sistemi SWIFT'e geri döneceğini açıkladı.

14 YIL SONRA KÜRESEL EKONOMİYLE BAĞLANTI ŞANSI

Husrih, Suriye'nin “birkaç hafta içinde” SWIFT uluslararası ödeme sistemine geri döneceğini ve 14 yıl sonra ülkenin yeniden küresel ekonomiyle bağlantı kuracağını aktardı.

SURİYE EKONOMİSİNDE YENİ YOL HARİTASI

Yıkıma uğrayan ekonomiyi yeniden inşa etmek için ülkenin mali sistemini ve para politikasını yeniden yapılandırmaya yönelik bir yol haritası belirlediklerini aktaran Abdulkadir Husrih, yabancı yatırımı geri getirmeyi, ticaretin önündeki engelleri kaldırmayı, para birimini normalleştirmeyi ve bankacılık sektöründe reform yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

"YAPILACAK ÇOK İŞ VAR"

Husrih, Financial Times'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

Yeniden inşa ve altyapı için beklenen doğrudan yabancı yatırım göz önüne alındığında ülkenin bir finans merkezi olarak markasını geliştirmeyi hedefliyoruz. Önemli ilerlemeler kaydedilmiş olsa da daha yapılacak çok iş var.

EKONOMİNİN İLK KİLOMETRE TAŞI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Öte yandan FT'ye göre SWIFT'in geri dönüşü, yeni hükümetin Suriye ekonomisini liberalleştiren revizyonunda ilk önemli kilometre taşı.



