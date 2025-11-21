Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri son günü: 1 Aralık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emlak Vergisi ödemeleri, ister peşin ister taksitli olarak yapılabiliyor.

Emlak vergisini taksitle yapanlar için ikinci taksitinin son ödeme zamanı, 1 Aralık Pazartesi günü mesai saatine kadar.

Ödemelerini zamanında yapmayanlar için ise yüzde 3 buçuk gecikme zammı uygulanacak.

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLANLAR

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisi ödemiyor.

Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf.

ÖDEME NOKTALARI

Ödemeler, e-Devlet ve belediyelerin internet sitesinden yapılabiliyor; mülkün bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan gidilerek de gerçekleştiriliyor.