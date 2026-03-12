Tivibu’da adrenalin yükseliyor: Gece Yasağı/Curfew ekranlara geliyor

Distopik bir evrende İngiltere’de erkeklere uygulanan sokağa çıkma yasağını ve güvenlik politikalarının toplumsal etkilerini ele alan dizi, Türkçe dublaj ve altyazı seçenekleriyle ilk kez ve sadece Tivibu’da yerini alıyor.

Son dönemde Beacon 23/Uzay Feneri, The Rookie, Robin Hood, Muhafızlar: Gizli Proje, The Rainmaker gibi başarılı yapımları dizi seçkisinde toplayan Tivibu, İngiliz yapımı ve ödüllü “Gece Yasağı/Curfew” ile izleyicileri yüksek dozda polisiye gerilimin içine çekiyor. Tivibu Sinema ve Süper Paket aboneleri, beğenilen yerli ve yabancı dizilere diledikleri zaman erişebiliyor.

SUÇ DRAMASI VE GERİLİMİ BİR ARAYA GETİREN “GECE YASAĞI/CURFEW” TİVİBU’DA

Yakın gelecekte geçen “Gece Yasağı/Curfew”, toplumsal güvenliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen ve sadece erkeklere gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getiren bir düzeni merkezine alıyor. Jayne Cowie'nin ‘After Dark/Curfew’ adlı romanından uyarlanan dizide; güvenliği artırmayı hedefleyen bu sistem yasak saatlerinde işlenen bir kadın cinayetiyle birlikte ciddi şekilde sorgulanmaya başlanıyor.

Deneyimli polis memuru Pamela Green’in yürüttüğü soruşturma, yalnızca suçun faillerini değil aynı zamanda güvenlik politikalarının toplumsal etkilerini ve bireysel özgürlükler üzerindeki yansımalarını da gündeme taşıyor. Suç draması ve gerilim unsurlarını bir araya getiren dizi izleyicilere güncel ve düşündürücü bir anlatı sunuyor. Ek olarak İngiltere’de National Film Awards’ta 6 dalda aday olan ve 3 ödül sahibi olan dizinin başrolünde deneyimli oyuncu Sarah Parish yer alıyor.

Toplam 6 bölümden oluşan Gece Yasağı/Curfew 13 Mart itibarıyla Türkçe dublaj ve altyazı seçenekleriyle Tivibu ekranlarından izlenebiliyor.