Engelli araçlarında ÖTV istisnasına yerli araç şartı

AA

Yerli sanayiyi desteklemek için bir karar daha alındı.

Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlık yetkilileri, Kararın, yerli sanayiyi destekleme ve cari açıkla mücadele amacıyla alındığını bildirdi.

ALINAN ARAÇLARIN ELDE TUTMA SÜRESİ 10 YILA ÇIKARILDI

Buna göre, ÖTV istisnası olarak engelli vatandaşlara yapılan satışlarda yerlilik oranı yüzde 40'a, bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

HANGİ ENGELLİLER ÖTV'SİZ ARAÇ ALABİLİR?

ÖTV muafiyeti, kapsamı gereği tüm engelliler için aynı şekilde uygulanmıyor. Engel oranı yüzde 40 ila 89 arasında kalanlar için yüzde 26,3 oranında ÖTV indirimi ve yüzde 15,24 KDV indirimi yapılıyor.

Yüzde 90 ve üzeri engel oranına sahip olanlar ise bu ödemelerden tamamen muaf tutuluyor.

ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus faydalanıyor.

ENGELLİ ARAÇTA FİYAT LİMİTİ

2025 yılı yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limit de açıklanmıştı.

2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yeniden değerleme ıranı olan yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak uygulanacak.

ENGELLİ RAPORUYLA ALINACAK OTOMOBİLLER LİSTESİ

Fiat Egea Sedan

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Cross Wagon

Renault Clio

Renault Megane

Dacia Duster

Hyundai i10

Hyundai i20

Hyundai Bayon

Toyota Corolla

Hyundai C-HR

Togg T10﻿X