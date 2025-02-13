EPDK, 26 şirkete lisans verdi
AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), lisans vermesi ve sürelerini uzatmasıyla ilgili kararları yayımlandı.

Kurum; 26 şirkete lisans verdi, 2 şirketin lisansını iptal etti, 3 şirketin lisansını sonlandırdı ve 3 şirketin lisans süresini uzattı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, elektrik piyasasında 13 şirkete tedarik lisansı, 4 şirkete üretim lisansı verildi.

Aynı piyasada 2 şirketin üretim lisansı iptal edildi, 3 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.

Ayrıca, 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

PETROL PİYASASINDA VERİLENLER

Petrol piyasasında 4 şirkete madeni yağ lisansı, 2 şirkete ihrakiye teslimi lisansı, 1 şirkete ise dağıtıcı lisansı verildi. Aynı piyasada, 1 ihrakiye teslimi lisansı, 1 depolama lisansı ve 1 iletim lisansının süresi uzatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
ensonhaber icon
Aslı Didari
Yazar