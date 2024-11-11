EPDK'dan petrol piyasasına asgari sermaye düzenlemesi

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), petrol piyasası lisans yönetmeliği kapsamındaki lisans türleri için asgari ödenmiş sermaye tutarını belirledi.

EPDK, petrol piyasasında asgari sermaye miktarlarını değiştirdi.

Resmi Gazete'nin 9 Kasım tarihli sayısında yayınlanan karara göre; asgari ödenmiş sermaye tutarı; faaliyetteki rafinericiler için 375 milyon TL, inşa aşamasındaki rafinericiler için 75 milyon TL, iletim lisansı sahipleri için 2 milyon TL, depolama lisansı sahipleri için 3 milyon TL, işleme lisansı sahipleri için 1.5 milyon TL oldu.

EPDK'nın kararına göre, dağıtıcı lisansı sahipleri için 100 milyon TL, denizcilik veya havacılık yakıt ikmaline yönelik ihrakiye teslimi lisansı sahipleri için 6 milyon TL olarak belirlendi.

ZORUNLULUK GETİRİLDİ

Karara göre, söz konusu ödenmiş sermaye sınırlarının, kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere lisans başvuruları aşamasında sağlanmış olması ve lisans süresince korunmuş olması zorunlu olacak.

Karar, 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere 9 Kasım tarihinde yürürlüğe girdi.