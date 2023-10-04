Eylül 2023 ihracat rakamları açıklandı Ticaret Bakanı Bolat, eylül ayına dair dış ticaret rakamlarını, "Eylül ayında ihracatımız yüzde 0,3 artarak 22 milyar 670 milyon dolar oldu" diyerek aktardı.

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ensonhaber.com

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda eylül ayına ilişkin eylül ayına ait ve yıllık dış ticaret rakamlarını aktardı.

Buna göre eylül ayında Türkiye'nin ihracatı eylülde yüzde 0,3 artarak 22 milyar 670 milyon dolar oldu. Ocak ayından eylül ayına kadar geçen 9 aylık süreçte ihracat 187 milyar 464 milyon dolara ulaştı.

Ayrıca son 12 ayda ihracat yüzde 0,40 artarak 253 milyar 534 milyon dolara yükseldi.

Böylece temmuz, ağustos ve eylül aylarında peş peşe Cumhuriyet tarihinin aylık ihracat rekorları kırıldı.

En yüksek eylül ayı ihracatı

Bakan Bolat, bu rakamın en yüksek eylül ayı ihracatı olduğunu belirterek üç aydır ihracat grafiğinin yükseldiğine işaret etti.

Ticaret Bakanı Bolat, eylül ihracat verilerini şu sözlerle aktardı:

Eylülde ihracatımız yıllık yüzde 0,3 artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ihracatına ulaştık. Dış ticaret açığında olumlu bir ivme var. İthalatımız azaldı. Türk Lirası ile yapılan ihracatta artış yaşanıyor. Yapılan çalışmalar meyvelerini veriyor. Hizmet ihracatında yükseliş var.

Eylül'de ithalatın ihracatı karşılama oranı yüzde 82

Bakan Bolat'ın sunumuna göre, eylülde ithalatın ihracatı karşılama oranı yüzde 82'ye yükseldi. Enerji ithalatı bu yıl aylık ortalamada 5,2 milyar dolar oldu. İthalatta düşüş eğilimi devam etti. İthalat Eylül'de 27 milyar 658 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı 5 milyar dolara geriledi. Cari işlemlerde denge ya da fazla görme ihtimali oluştu.

"İhracatçılarımızın güçlü bir şekilde yanında olmaya devam"

Ömer Bolat'ın eylül ayı ihracatına dair bilgilendirmesi şöyle devam etti:

Dış ticaret açığımız bu ay 5 milyar dolar seviyesine geriledi. Ticaret Bakanlığı olarak bütçemizi ve ihracat desteklerimizi 2024 yılında en az 2 katına çıkararak, dış ticaret hedeflerimize ulaşılması noktasında ihracatçılarımızın güçlü bir şekilde yanında olmaya devam edeceğiz.

Eylül ihracatı aylık yüzde 0,3 artış yaşadı

Eylül ayı ihracatı Ağustos ayında Türkiye'nin ihracatı 21 milyar 619 milyon dolar, ocak-ağustos ihracatı ise 164 milyar 907 milyon dolar olmuştu. Bugün açıklanan verilerle birlikte eylül ihracatı ağustostaki aylık rakamın yüzde 0,3 artarak üzerine çıkmış oldu.

Bolat, açıklamayı yaptığı Bursa’nın ihracatı ve üretim faaliyetlerine değinerek il bazında yapılan destekler hakkında da bilgi verdi.

Depremin ihracata etkisi son 7 ayda telafi edildi

Bolat, şubat ayındaki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan ihracat kaybını son 7 ayda telafi ettiklerini anlattı.

Son 12 aylık ihracatın ise yüzde 0,4 artışla 253 milyar 534 milyon dolara yükseldiğini bildiren Bolat, şöyle konuştu: