Eylül ayı sanayi üretimi yıllık yüzde 2,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı istatistiklerle Eylül 2025 tarihli sanayi üretim verilerini aktardı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,3 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 2,2 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 azaldı.