Fahiş fiyat ve stokçulara Ramazan öncesi darbe

Ramazan'da fahiş fiyat ve stokçuluğa yakın takip yürütülüyor.

Ramazan öncesi denetimlerini artıran Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadeleyi sıkılaştırırken, özellikle iftar menülerindeki “gizli ücret” uygulamalarına odaklanacak.

Ramazan öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve piyasada adil rekabet ortamının sürdürülmesi amacıyla piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri titizlikle yürütülüyor.

Ramazan gelmeden yoğunlaştırılan bu denetimler, söz konusu ayda da artırılarak devam edecek. Mağduriyet oluşturacak her türlü durumun önüne geçilerek özellikle temel gıda ve ihtiyaç maddelerine ulaşım noktasında piyasa düzenini manipüle edici tüm girişimlere karşı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu eliyle gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

PİYASA KOŞULLARI YAKINDAN İNCELENİYOR

Bu kapsamda ülke genelinde fahiş fiyat ve stokçuluk gibi usulsüz uygulamaların önüne geçilmesi için düzenli ve yoğun denetimler sürdürülürken piyasa koşulları da yakından izleniyor.

Söz konusu denetimler, Ramazan ayında vatandaşların sofrasında önemli yer tutan ürün gruplarında yoğunlaştırılıyor.

TEMEL GIDA VE TEMİZLİK MADDELERİ DENETLENİYOR

Özellikle un, ekmek, yağ, süt ve süt ürünleri, yumurta, kırmızı ve beyaz et, çay, şeker, bakliyat gibi temel gıda maddeleri ile her tür temizleyici, deterjan, sabun, şampuan, diş macunu gibi temizlik ve hijyen malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri denetleniyor.

İNCELEME ALANLARI

Bu denetimlerde işletmeler, fiyat etiketinde yer alması gereken bilgilerin bulunup bulunmadığı, ürün üzerindeki fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı, indirimli satışlarda indirim öncesi ve sonrası fiyatların açıkça gösterilip gösterilmediği yönünden inceleniyor.

SERVİS VE KUVERE YAKIN TAKİP

Ayrıca yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren lokanta, restoran gibi işletmelerde tarife ve fiyat listelerinin iş yeri girişinde ve hizmet sunulan masalarda bulundurulup bulundurulmadığı ve "servis ücreti" gibi zorunlu ilave ücretlerin talep edilip edilmediğine ilişkin incelemeler yapılıyor.

Ramazan ayında da bu işletmelerin bilgilendirme yükümlülüklerini mevzuata uygun, açık ve anlaşılır şekilde yerine getirmeleri önem taşıyor. Bu kapsamda işletmelerin fiyat tarifesi ve listelerini girişte ve masalarda görünür şekilde bulundurması gerekiyor. Özel iftar menülerinde kapsama dahil ürünler ile ek ücretlerin açıkça belirtilmesi isteniyor. İlan edilen fiyat ile tahsil edilen tutar arasında fark bulunması halinde tüketici lehine olan fiyatın uygulanması zorunluluğu bulunuyor.

Servis veya kuver gibi hizmetler üzerinden ilave ücret talep edilmemesi de denetim başlıkları arasında yer alıyor.

GEÇEN YIL YAKLAŞIK 420 BİN FİRMA DENETLENDİ

Bakanlıkça, tüketicilerin güvenliğini sağlamak ve adil rekabet ortamını desteklemek hedefiyle geçen yıl yaklaşık 420 bin firma denetlendi, aykırılık tespit edilen 92 bin firma hakkında yaklaşık 1,1 milyar lira ceza uygulandı.

BU YIL YAKLAŞIK 24 BİN FİRMA DENETLENDİ

Bu yılın ocak ayı itibarıyla da yaklaşık 24 bin firma denetlendi, aykırılık tespit edilen 4 bin firma hakkında yaklaşık 57,4 milyon lira ceza verildi.